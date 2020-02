Ostiamare, Scudieri: “Con la Nuova Florida entusiasmo e motivazione”

Ostia – A meno sette punti dalla Turris capolista, l’Ostiamare aspetta il Team Nuova Florida all’Anco Marzio. Domenica pomeriggio tra le mura di casa, i Gabbiani di Scudieri cercheranno di allungare di tre punti sulla classifica e staccarsi dall’ex – equo secondo posto con la Torres.

Nella scorsa giornata di campionato, i lidensi hanno rimediato un pareggio sofferto e combattuto allo Stadium di Trastevere, che ha visto nascere anche il rigore discutissimo sui lidensi da parte degli amaranto, poi messo a segno da Lorusso. 2 a 2 il risultato finale con il Trastevere, nella 22esima partita del torneo di Serie D.

“Ci tengo a elogiare la prova dei ragazzi che hanno fatto un’ottima gara – ha dichiarato Mister Scudieri al termine della gara con il Trastevere – contro una squadra di grande valore e che sicuramente, con gli scontri diretti in arrivo, avrà la possibilità di risalire in classifica e arrivare tra le prime. E’ stata una partita con diverse emozioni, e occasioni. Abbiamo reagito bene nello svantaggio e sia prima che dopo il pari del 2 a 2 abbiamo avuto occasioni, così come loro il palo di Lorusso. Ci portiamo a casa un punto positivo e ci prepariamo con entusiasmo e grandi motivazioni alla sfida contro la Nuova Florida di domenica prossima“. (Ufficio Stampa Ostiamare).

Con i suoi pesanti 45 punti l’Ostiamare attende di scendere in campo per superare anche i prossimi avversari in calendario. Un derby del litorale con la compagine di Ardea, in questo campionato ricco di partite entusiasmanti. Con il pari di Trastevere, i lidensi hanno registrato il quinto risultato utile consecutivo in un 2020 iniziato in modo positivo. Hanno ottenuto tre vittorie contro il Latina, il Muravera e l’Arzachena. La Nuova Florida ha attualmente 27 punti nel Girone G e arriva dalla vittoria delicata in trasferta con il Lanusei.

Nel girone di andata, i biancoviola vinsero per 3 a 1 fuori casa. Tortolano, Lazzeri e Mastropietro furono i marcatori e mattatori della gara. Si attende il grande pubblico domenica. Per puntare ancora più in alto.

