San Valentino, il 93 % degli italiani intervistati da Wamiz pensa che gli animali siano più fedeli in amore

L’amore per gli animali non ha limiti. Per dimostrarlo, a San Valentino, Wamiz ha condotto un sondaggio coinvolgendo proprietari di carni e/o gatti italiani che hanno condiviso le loro abitudini per questo giorno speciale che celebra gli innamorati di tutto il mondo.

L’importanza degli animali domestici nella società cresce ogni giorno, anche perché fanno parte della nostra vita quotidiana e della famiglia. L’importanza che gli attribuiamo si riflette nelle relazioni umane e persino nella coppia.Partner o animale? Le risposte sono sorprendenti

Il sondaggio di Wamiz ha rilevato alcune differenze in tal senso tra uomini e donne: se il 73 % delle donne single afferma di scegliere di trascorrere il giorno di San Valentino con il proprio amico a quattro zampe, anche il 59 % delle donne in coppia preferirebbe passarlo con il proprio animale piuttosto che con il proprio compagno. E il 44 % degli uomini in coppia la pensa allo stesso modo. Ancora più sorprendente: il 41 % delle donne preferisce la compagnia del proprio animale domestico rispetto a quella del coniuge. Del resto il tuo animale non ti deluderà mai e non rifiuterà mai un abbraccio.

La causa della gelosia

Il 76 % delle coppie italiane pensa che il proprio animale domestico consenta alla coppia di essere più unita. La percentuale più alta rispetto a Germania, Spagna e Francia che oscillano tra il 50 e il 70%. Giocare con loro o fare una passeggiata tutti insieme è una delle attività che amano fare anche il giorno di San Valentino con il proprio cane o gatto. Tra gli utenti di Wamiz in coppia e innamorati degli animali, il 32 % afferma che il proprio animale ha facilitato l’incontro con una persona nuova. Ma l’80% dei proprietari di cani e gatti intervistati ha ammesso di non aver mai rimorchiato grazie al proprio animale.

Per chi è single è noto il potere di rimorchio di un animale. Quante volte avete visto in un film l’inizio di un amore a passeggio in un parco, con un apprezzamento sui rispettivi cani? Avere un animale domestico facilita un incontro.

Il sondaggio di Wamiz conferma che il 58 % delle donne single e il 61 % degli uomini single ammette di trovare più attraenti le persone che possiedono un cane o un gatto. Avvicinarsi a una persona per strada non è facile, ma attaccare bottone può essere quasi naturale con un compagno socievole e simpatico che ispira coccole e divertimento.

Il 35 % delle coppie italiane dice di aver incontrato qualcuno grazie ad un animale da compagnia, quindi questa tesi sembra reale e verosimile. Le percentuali in tal senso sono basse anche in Germania e in Francia, mentre in Spagna solo il 51 % ha risposto di no, quindi l’altra metà ha avuto fortuna.

Per San Valentino un regalo anche all’amico a quattro zampe?

Il 44% dei proprietari di animali intervistati regalerà qualcosa al proprio animale per San Valentino. Il 93 % dei proprietari di cani o gatti pensa che gli animali siano più fedeli in amore, quindi forse meritano un premio per questo affetto sincero senza secondi fini. Curioso, tuttavia, che l’80 % degli intervistati ha ammesso di essere capace di lasciare il proprio compagno/a senza pensarci troppo, se questo/a non dovesse amare il loro animale.

