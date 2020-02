Lodi – E’ di due morti e di 31 feriti il bilancio di un incidente ferroviario avvenuto sulla linea Milano-Bologna. Morti entrambi i macchinisti. Il 118 è intervenuto a Livraga, in provincia di Lodi, nel luogo del deragliamento con due elicotteri attrezzati per il volo notturno provenienti da Brescia e da Como e con 12 ambulanze, alle quali se ne sono poi aggiunte altre.

“Il bilancio definitivo del deragliamento del treno alta velocità Frecciarossa avvenuto alle 5.35 all’altezza di Ospedaletto Lodigiano, in località Cascina Griona, è di due persone decedute, 31 feriti. Di questi 4 ricoverati in codice giallo: due a Lodi, Cremona e Pavia, e 27 in codice verde negli ospedali di Lodi (otto), Melegnano (quattro), Crema (tre), Humanitas (tre), Codogno (due), Piacenza (tre) e Castel San Giovanni (quattro)”. Lo riferisce l’Assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

“Straordinaria la capacità di intervento e di coordinamento dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza (Areu) di Regione Lombardia – aggiunge l’assessore Gallera – che ha messo immediatamente in campo l’attività di Consolle Maxiemergenza, due elicotteri dotati di dispositivi per il volo notturno, due automediche, 12 ambulanze e un veicolo da 9 posti. Ringrazio tutti gli operatori e i volontari intervenuti con grande tempestività e professionalità”.

Dalle 5.30 di oggi la circolazione è sospesa sulla linea Alta velocità Milano-Bologna “per lo svio del treno 9595 Milano-Salerno nei pressi della stazione di Livraga, in provincia di Lodi”. Lo scrive Rfi in una nota. “Le cause sono in corso di accertamento”. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti.

La notte scorsa sulla linea alta velocità Milano-Bologna, dove è deragliato il treno, erano in corso lavori di manutenzione. La motrice del treno si sarebbe staccata andando completamente fuori dai binari e avrebbe finito la sua corsa contro una palazzina delle ferrovie.

La Polfer di Milano è sul posto e, concluse le operazioni di soccorso, sta ponendo sotto sequestro la zona coinvolta per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. A quanto si apprende da fonti investigative, vengono acquisite in queste ore le registrazioni delle telecamere e scatole nere.

(Il Faro online)