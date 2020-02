Previsioni Meteo Italia

Situazione: L’irruzione di aria artica che ha temporaneamente riportato in riga le sorti di un inverno anomalo ha ormai le ore contate, la saccatura sta evolvendo rapidamente verso i Balcani ed entro la giornata di venerdì avrà completamente abbandonato il mediterraneo centrale e l’Italia. Intanto sul nord Atlantico ci sono grandi manovre in corso, un profondo ciclone scaturito da un vortice polare che è tornato in gran forma si approfondirà sull’Islanda e punterà verso le Isole Britanniche. I geopotenziali saranno veramente bassi, potrebbero scendere anche sotto i 940 hPa il che significa che sarà accompagnato da venti di tempesta , superiori ai 130km/h che colpiranno sabato il Regno Unito e poi domenica un po’ tutto il nord Europa. L’energica azione di questo vortice avrà come conseguenza più immediata per le nostre latitudini il ritorno dell’anticiclone sub tropicale. Una spinta dinamica lo solleverà nella giornata di sabato fino al baltico e domenica fino alla Russia.

Meteo domenica, sinottica Europa

Sarà un Europa tagliata a metà con un settore centro settentrionale in balia del maltempo e di forti venti mentre il settore meridionale sarà in condizioni di maggiore stabilità ma non senza qualche disturbo. I venti tempestosi che piloteranno le perturbazioni oltralpe riusciranno a consentire delle infiltrazioni umide anche sul nostra bacino caratterizzando il weekend, soprattutto la domenica con degli annuvolamenti. Il contesto climatico intanto tornerà a farsi mite soprattutto nei valori massimi con temperature che saliranno di nuovo sopra media, anche le gelate notturne e mattutine nelle valli diventeranno via via più rare. La previsione:

Meteo sabato: Nuvoloso in Liguria e sul nordovest per nebbie in sollevamento o nubi basse ma non sono previsto fenomeni. Qualche addensamento sparso ma con ampie schiarite sul resto del Nord mentre al Centro ed al Sud prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi con qualche foschia o nebbia al mattino nelle valli. Temperature in generale aumento con massime che si riportano sopra media al Centro Nord. Gelate al mattino in Valpadana molto occasionali. Venti deboli. Mari poco mossi.

Meteo domenica: Nuvolosità diffusa su Sardegna, Regioni tirreniche e Nord escluso Alpi ma non sono previsto fenomeni. In prevalenza poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per nubi medio alte sul resto della Penisola. Temperature in lieve ulteriore aumento con massime e minime generalmente sopra media al Centro Nord. Rare o escluse le gelate al mattino in Valpadana. Venti in intensificazione dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi, fino a molto mossi i bacini occidentali.

Per conoscere nel dettaglio lo stato dei mari e dei venti clicca qui.

Per la tendenza meteo consulta le nostre previsioni a medio e lungo periodo.

Segui in diretta l’evoluzione consultando la nostra sezione SATELLITI.

Precipitazioni previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli grafici.

Previsioni Meteo Lazio

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: Giornata soleggiata e relativamente fredda con locali gelate al mattino nelle valli toscane (ad esempio la Valdarno Superiore); le massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al suolo, in calo in collina e montagna. Attenzione però alla tarda sera / notte, dove, al calar del vento proprio tra Umbria e Lazio, raggiungeremo i valori minimi di giornata al suolo, con diffuse gelate. Venti settentrionali ancora moderati/forti su Lazio centro-settentrionale , molto più attenuati su Toscana, in ulteriore calo dalla sera praticamente ovunque. Mare da molto mosso a mosso, moto ondoso in ulteriore calo alla notte.

Commento del Previsore Lazio



Tra la notte di giovedì e la giornata di venerdì cala la ventilazione anche su Umbria e Lazio, determinando gelate su buona parte delle pianure interne. A seguire, nella giornata di sabato le condizioni si manterranno in genere soleggiate, salvo qualche nube medio-alta in transito, specie sulla Toscana. Domenica, progressivo aumento delle nubi preludio di un lunedì grigio e contraddistinto da fenomeni prevalentemente deboli e intermittenti; più strutturati anche amplificati dall’effetto stau sui crinali dell’alta Toscana.