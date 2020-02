Febbraio a Pomezia, il comune festeggia San Valentino e Carnevale

Pomezia – Piazze illuminate e allestite per la festa a Pomezia e Torvaianica dal 13 febbraio prossimo per celebrare la 44° edizione del Carnevale pometino. Le classiche sfilate dei gruppi in maschera e dei carri allegorici, in programma domenica 23 febbraio a Torvaianica e martedì grasso 25 febbraio a Pomezia, saranno accompagnate da feste di quartiere e laboratori per bambini a partire dal 20 febbraio.

Inoltre il weekend dal 14 al 16 febbraio la Città festeggerà san Valentino, con una mostra presso la Torre civica, uno spettacolo teatrale, l’ingresso 2X1 ai Musei Lavinium e Città di Pomezia e una piazza Indipendenza trasformata nella cornice perfetta delle fotografie di grandi e piccoli.

“Quest’anno i festeggiamenti saranno doppi – spiega la vice Sindaco Simona Morcellini – Per san Valentino piazza Indipendenza si accenderà in maniera particolare, con una installazione speciale che celebra l’amore in tutte le sue forme. Un weekend d’arte, cultura e spettacolo che trasporterà la Città verso il tradizionale Carnevale pometino, giunto alla 44° edizione, che vedrà la partecipazione di associazioni e comitati di quartiere. Una festa del territorio che coinvolgerà Pomezia, Torvaianica e i quartieri fino alla chiusura del 25 febbraio con il falò di Re Carnevale”.

“Voglio ringraziare tutte le realtà che parteciperanno attivamente ai festeggiamenti del Carnevale pometino – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – Questo calendario dimostra ancora una volta che la strada della collaborazione e partecipazione intrapresa in questi anni è quella giusta, perché si traduce ogni volta di più in eventi e appuntamenti di qualità per l’intera cittadinanza”.

(Il Faro online)