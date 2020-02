“La Signora del vento” (quasi) pronta per tornare a Gaeta, in arrivo i fondi dal Ministero per la riparazione

Gaeta – “La Signora del vento” presto potrà tornare a casa, nel mare di Gaeta. L’istituto nautico “Caboto”, infatti, ha fatto sapere che sono in arrivo le risorse dal Ministero della Pubblica istruzione – la prima tranche ammonta a 850mila euro – per riparare i danni subiti dalla nave scuola a novembre del 2019, a causa del mare in burrasca (leggi qui).

Tanti gli sforzi portati avanti dalla dirigente dell’istituto, Maria Rosaria Valente e del deputato del M5s Raffaele Trano che, finalmente, dopo mesi di trattative, stanno dando i primi frutti.

Al momento, è stata avviata la ricerca di mercato per individuare il cantiere navale interessato ad eseguire gli interventi di riparazione della “Signora del vento”, dopodiché sarà indetta una gara di appalto per recuperare la nave – che attualmente si trova nel porto di Civitavecchia.- Infine, si dovranno organizzare e gestire le attività future del secondo veliero più grande d’Italia dopo l’Amerigo Vespucci della Marina Militare.

