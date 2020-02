Latina, aperte le iscrizioni per partecipare alla rassegna nazionale “Mangiare con Gusto”

Latina – Dal 16 al 18 maggio 2020 si terrà a Latina, la quarta edizione della rassegna enogastronomica “Mangiare con Gusto” ideata dalla giornalista Adele Di Benedetto ed organizzata dall’Almadela con la collaborazione dell’associazione Eccellenze d’Italia. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Latina.

Sabato 16 e domenica 17 maggio la manifestazione è rivolta al consumatore, lunedì 18 invece, è riservata agli operatori del settore/B2B.

Un salotto del gusto elegante e raffinato dedicato al settore enogastronomico e alla promozione della cultura del buon cibo, nel quale i produttori della regione Lazio ma anche di altre regioni, avranno la possibilità di far conoscere e apprezzare i propri prodotti ad un pubblico interessato al settore. Un percorso tra degustazioni, ricette tipiche, racconti e laboratori dedicati al cibo, attraverso il quale, i visitatori verranno coinvolti in un viaggio enogastronomico fatto di sapori e saperi.

Lunedì 18 maggio l’evento è dedicato al B2B, un appuntamento per chi lavora nel mondo della ristorazione per conoscere prodotti di qualità, incontrare i rappresentanti delle aziende e condividere interessi comuni.

Un’occasione per i produttori di poter presentare, ad un pubblico selezionato di ristoratori, albergatori e operatori, le proprie creazioni.

I produttori interessati possono richiedere informazioni sulle modalità di partecipazione e sull’evento scrivendo una mail a mangiare.congusto@libero.it

Per seguire l’evento http://www.facebook.com/mangiarecongusto.it

(Il Faro online)