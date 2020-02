Parco Leonardo, CdQ e Programma Natura donano due alberi all’asilo di via del Perugino

Fiumicino – Nella mattinata di oggi, venerdì 7 febbraio, all’istituto IC C. Colombo, nel plesso della scuola materna di Parco Leonardo, Antonio Canto, presidente del Comitato Parco Leonardo, e Riccardo Di Giuseppe, presidente di Programma Natura, hanno donato e piantato due alberi di ulivo assieme ai piccoli studenti, entusiasti dell’iniziativa: tutti insieme per contribuire a diffondere la cultura green ed il rispetto per l’ambiente.

“Abbiamo deciso di unire gli intenti, aderendo all’iniziativa lanciata da Riccardo, mettendo un albero in più come Comitato di quartiere, proprio per rafforzare la necessità di divulgare le buone pratiche ambientali e raddoppiare l’impegno sul territorio. Per me che sono siciliano – afferma Canto – piantare un ulivo ha un valore speciale. Radici profonde, simbolo di pace e di rigenerazione. C’è bisogno di infondere fiducia nelle persone, ri-generare il patto sociale che spesso viene disatteso dalle istituzioni.

“Questo è solo un piccolo gesto, ma ha reso felici tanti bambini ed il nostro futuro dipende da quanto siamo bravi nel dare a loro il buon esempio. L’intento è quello di promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria e la vivibilità dei giardini scolastici”, afferma Di Giuseppe.

“Spiegare ai bambini i benefici che la natura ci offre è la parte più bella. Sono sempre attenti e proattivi, desiderosi di imparare, non gli sfugge nulla. Dovremmo imparare da loro ad essere sempre curiosi”, continua.

“Oggi abbiamo idealmente affiancato anche le nostre visioni: ‘una Comunità Nuova’ e ‘Conoscere per Tutelare’, perché senza consapevolezza non può nascere nessuna nuova comunità – concludono i referenti delle rispettive associazioni – così da unire i nostri territori e dare alla comunità di Fiumicino una prospettiva a lungo termine.

Ringraziamo la dottoressa Fissi e tutto il corpo insegnante per la pazienza e la disponibilità, la scuola è il pilastro fondamentale per la crescita dei nostri figli”.

(Il Faro online)