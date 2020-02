Spiagge a misura di bambino, a Sabaudia la Bandiera Verde 2020

Sabaudia – Sabaudia conferma la “Bandiera Verde” per il 2020, il riconoscimento assegnato, attraverso un’indagine condotta fra un campione di pediatri italiani, alle località marittime con spiagge a misura di bambino.

Le Bandiere verdi sono state assegnate dal 2008, mediante una ricerca ideata e condotta dal professore Italo Farnetani. In 13 anni, con il contributo di 2622 pediatri, sono state selezionate 144 spiagge adatte ai più piccoli. I requisiti per aggiudicarsi il vessillo sono quelli dell’acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti per i grandi.

“La conferma della Bandiera Verde per le spiagge di Sabaudia non è un mero vessillo ma un importante riconoscimento di cui andar fieri perché non fa altro che confermare la bellezza e la diversità paesaggistica del nostro territorio. Le famiglie con bambini piccoli possono scegliere la perla del tirreno come località per trascorrere le proprie vacanze estive. E noi continueremo nell’opera di preservarle e renderle ancora più accoglienti e ricche di servizi”, commenta l’assessore all’ambiente Tiziano Lauri.

Dieci gli arenili del Lazio che sono stati insigniti del vessillo, tra cui, oltre Sabaudia, altri 7 pontini: Formia, Gaeta, Lido di Latina, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina e Cala Nave a Ventotene. Le altre due spiagge laziali premiate sono Anzio, in provincia di Roma, e Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. La bandiera Verde verrà consegnata durante una cerimonia ufficiale il 27 giugno ad Alba Adriatica.

