Vertenza Thales Alenia Space Italia, la Lega interroga il Governo

Roma – Come annunciato nelle scorse ore (leggi qui), il senatore della Lega, William De Vecchis, ha presentato un’interrogazione ai Ministri dello Sviluppo Economico, della Difesa e del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito alla vertenza della Thales Alenia Space, la maggiore società produttrice di satelliti in Europa, presente in Italia sin dal 1988 e specializzata nei settori della sicurezza, dei trasporti, della difesa, dell’aerospazio e dello spazio, che nell’ultimo periodo sta vivendo momenti di difficoltà.

Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), è un’azienda che opera in Italia attraverso Thales Alenia Space Italia e conta circa 2300 addetti dislocati nei siti di Milano, Torino, Roma e L’Aquila.

“Nell’ultimo decennio – fa sapere il senatore De Vecchis -, il settore dei satelliti per telecomunicazioni ha vissuto una drastica contrazione (nel 2010 furono ordinati ben 29 satelliti, mentre nel 2018 il numero è sceso a 9). Ad aggravare la situazione, le recenti vicende interne al gruppo, a motivo delle scelte operate dalla dirigenza francese, che hanno condotto ad alcuni licenziamenti individuali, senza che la dirigenza italiana abbia opposto alcuna resistenza”.

Proprio per questo motivo, nei giorni scorsi è stata organizzata una manifestazione davanti alla sede romana dell’azienda (leggi qui), durante la quale hanno preso parte anche diversi ingegneri e tecnici, sventolando tricolori e bandiere italiane proprio per rimarcare il fatto che l’azienda è anche italiana.

In quell’occasione, l’Ugl aveva chiesto un intervento immediato dello Stato: “Non si può più aspettare. Ma questo intervento politico deve essere mirato a ridisegnare un modello di sviluppo credibile del settore spaziale. Altrimenti che senso avrebbe stanziare milioni per investire nella ricerca spaziale?“.

Da qui l’interrogazione del senatore della Lega che ai ministri Patuanelli, Guerini e Catalfo chiede di sapere “quali iniziative i Ministri stiano valutando di assumere, al fine di salvaguardare i posti di lavoro degli operatori di Thales Alenia Space Italia e porre un argine ad operazioni industriali mascherate da accordi, in modo da tornare ad avere autonomia sotto il profilo gestionale delle aziende di eccellenza con profili di interesse pubblico, come la Thales Alenia Space, per un vero rilancio aziendale e industriale“.

