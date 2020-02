Ardea, maxi blitz notturno anti droga sul lungomare degli Ardeatini

Ardea – Alle 2 del mattino è scattata un’operazione della locale tenenza carabinieri coordinata dal comandante Antonio Calabresi e dai vertici locali per un contrasto allo spaccio di stupefacenti nel territorio di Ardea e in particolare sul lungomare degli Ardeatina, zona nota per lo spaccio.

I militi dell’arma hanno tratto in arresto un trafficante locale, nonché controllato diverse persone. L’operazione si è protesa fino alle 6 del mattino, con continuo transito di autovetture dell’Arma che sfrecciavano lungo viale Nuova Florida per raggiungere il lungomare.

Questa notte per i cittadini del territorio di giurisdizione della tenenza è stata una notte insonne; un “sacrificio” ben accetto dalla popolazione che ha plaudito all’operazione.

Notizia in aggiornamento