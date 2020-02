Coronavirus, altri 9 italiani via da Wuhan con il ponte aereo

Roma – Ci sarà anche il ragazzo 17enne che era stato fermato all’imbarco perché febbricitante (leggi qui) tra i nove italiani che domenica mattina rientreranno da Wuhan. E’ quanto si apprende da fonti della Farnesina. I connazionali rientrano dall’epicentro dell’epidemia da coronavirus dopo che non avevano potuto fare rientro insieme ai 56 italiani imbarcati sul volo del 3 febbraio, aggiungono le fonti.

L’aereo organizzato dal Governo inglese partirà da Wuhan alle 00:30 di domenica (ora locale) per arrivare in Gran Bretagna alla base RAF di Brize Norton alle 4:15 locali dello stesso giorno. Lo fa sapere la Protezione civile, spiegando che poi saranno portati al Celio per il periodo di quarantena.

“Ad attenderli nella base inglese ci sarà un volo organizzato dal Coi-Difesa e, dopo un primo screening sanitario, i passeggeri saranno trasferiti a Pratica di Mare. Insieme ai cittadini italiani viaggeranno anche 2 cittadini greci, 7 danesi e 4 svedesi. Dalla nostra base militare i 13 cittadini stranieri proseguiranno il viaggio verso i propri Paesi mentre i nostri connazionali saranno trasportati presso l’ospedale militare del Celio per essere sottoposti ad un periodo di quarantena”.

“Dall’inizio dell’emergenza coronavirus – annota ancora la Protezione civile – l’Unità di Crisi della Farnesina e l’Ambasciata italiana in Cina stanno garantendo la massima assistenza ai connazionali che si trovano in territorio cinese. Si precisa inoltre che il rientro degli italiani nel nostro Paese, nonostante l’attuale blocco dei voli diretti dalla e per la Cina, è comunque possibile effettuando voli con triangolazione”.

(Il Faro online)