Europei Giovanili, poker degli azzurrini a Budapest

Budapest – Conclusa anche la seconda giornata degli Europei Giovanili di Budapest. Oggi sui tatami le squadre di kata cadetti e juniores e tutti i pesi di kumite della classe juniores. Dopo le cinque medaglie portate a casa ieri dagli azzurri (leggi qui), la nazionale giovanile si conferma ancora una volta: il bottino di oggi è un oro, un argento e due bronzi.

Entrambe le squadre di kata sono premiate con la medaglia. È oro per la squadra femminile composta da D’onofrio, Rizzo e Roversi. Dopo una grande prestazione nella pool, vince anche la finale ai danni della Spagna con 25.02 punti.

La squadra maschile invece, composta da Arnone, Binotto e Villano, si aggiudica la medaglia di bronzo battendo il team slovacco con 24.26 punti.

Nel kumite la medaglia la conquistano Daniele De Vivo e Matteo Fiore. Nei -68 Daniele batte quattro avversari prima di trovarsi in finale per l’oro contro il turco Yurur, al quale deve purtroppo arrendersi. È argento per lui. Matteo Fiore, invece, nei 76 guadagna la medaglia di bronzo incastonando una serie di ottime vittorie a seguito del ripescaggio e chiudendo per 5 a o la finale con il macedone Stojanovikj.

Arriva a nove il medagliere provvisorio di quest’avventura al Budapest Olimpic Centre Arena e domani sarà il turno dei pesi di kumite under 21.

(Il Faro on line)(foto@fijlkam)