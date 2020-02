La ricetta dello chef Antonio Menna: totani alle erbe, crema di piselli e yogurt

Cucina e Sapori – E’ una ricetta fatta di ingredienti semplici e facilmente realizzabile. Il protagonista è il totano, preferibilmente locale, accompagnato da una crema di piselli e yogurt greco che da un tocco di acidità e che va ad accompagnare il gusto dolce dei piselli.

Ingredienti per 4 persone:

600 g di totani medio piccoli

400 g di piselli

200 g di yogurt greco

1 cipolla bianca

Erbe aromatiche

Il procedimento: Scottate in una padella i totani con delle erbe (timo, menta, rosmarino) ed uno spicchio d’aglio.

Intanto dopo aver tritato la cipolla, fatela rosolare e aggiungete i piselli e 200 ml d’acqua e fate cuocere per 10 minuti.

Trascorsi i 10 minuti passate i piselli con tutto il fondo di cottura al frullatore fino ad ottenere un crema liscia e vellutata.

Accompagnate i totani (privati delle erbe e dall’aglio) con la crema ottenuta e lo yogurt al naturale. A piacere accompagnare con qualche crostino di pane.

Vino abbinato: Riesling

Antonio Menna: Classe 1987 nato a Roma, chef per passione e professione.

Comincia la carriera da cuoco nei ristoranti del litorale romano per poi affinare le tecniche e le conoscenze affiancato da Chef nei ristoranti della capitale.

Creativo e innovativo è sempre alla ricerca di nuove pietanze ed ingredienti, dando sempre priorità al prodotto “sostenibile”, ma senza trascurare il design e l’estetica.

Appassionato dal fooddesign e dalla grafica, collabora con aziende per nuove creazioni di format, brand e socialmedia nel settore food.

(Il Faro online)