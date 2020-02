Ostia Antica, rubata la fototrappola anti-discarica

Ostia Antica – Doveva servire a immortalare gli sozzoni che abbandonano i rifiuti in campagna. E forse avrebbe svolto pure egregiamente il suo compito se i tecnici che l’avevano montata avessero avuto l’accorgimento di posizionarla in un punto difficilmente raggiungibile.

È sparita la fototrappola che a Ostia Antica avrebbe dovuto contrastare la discarica selvaggia che fioriva di tanto in tanto all’incricio tra via del Collettore Primario e via del Collettore Secondario.

Annunciata trionfalmente dagli amministratori del X Municipio, estata sottratta da ignoti per la facile raggiungibilità dell’apparato. La telecamera anti-discarica, infatti, era stata collocata a fine novembre scorso su un palo della segnaletica stradale sd appena due metri di altezza, quindi a portata di mano.

È assolutamente deplorevole l’atto di chi ha rubato l’apparecchio, ponendosi di fatto nel ruolo di complice degli sozzoni selvaggi, ma è non meno criticabile chi ha effettuato il lavoro all’origine. Una maggiore attenzione avrebbe evitato l’ennesimo atto di inciviltà da parte dei soliti ignoti.