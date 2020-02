Ostia, Masi: “Pretendiamo risposte sull’assenza dei riscaldamenti”

Ostia – “Stiamo insistendo ormai da settimane per garantire ai residenti dei palazzi comunali del X Municipio di poter usufruire dei riscaldamenti nel mese più freddo dell’anno. Ci sono anziani, malati e bambini costretti a stare con il cappotto all’interno degli appartamenti o ad accendere il forno. Una vergogna”, si legge in una nota diffusa da Mariacristina Masi, consigliere di Fratelli d’Italia in X Municipio.

“Abbiamo scritto al Presidente del Municipio di nuovo, affinché si muova in modo più determinato presso Roma Capitale e il nostro capogruppo capitolino Andrea De Priamo ha presentato una richiesta di Commissione in Campidoglio per affrontare il problema prima che sia troppo tardi e i nostri concittadini finiscano la stagione al gelo – spiega Masi -. Il nostro appello durante l’ultimo Consiglio è chiaro e chiede un impegno urgente dell’Amministrazione per risolvere il problema. Le situazioni più critiche di via Cagni, via Vincon, via Vasco da Gama, via Forni devono essere affrontate con la massima sollecitudine. Continueremo a produrre atti finché non vedremo la soluzione del problema“, conclude.

(Il Faro online)