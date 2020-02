Diodato è il vincitore del 70mo Festival di Sanremo

Sanremo – E’ Diodato, con il brano “Fai rumore”, il vincitore della 70ma edizione del Festival di Sanremo 2020. Al secondo posto si piazza Francesco Gabbani con “Viceversa”. Terzi i Pinguini Tattici nucleari con “Ringo Starr”. A Diodato il premio della critica “Mia Martini” e il premio “Lucio Dalla” della Sala Stampa. Al brano “Eden” di Rancore il premio come miglior testo. A Tosca va il premio come miglior composizione musicale. Il brano “Viceversa” di Gabbani è il più ascoltato in streaming e riceve il premio Tim Music.

Qualche fischio ha accompagnato la lettura della parte alta della classifica, prima dell’annuncio dei tre finalisti di Sanremo 2020 e delle nuove votazioni per decidere le posizioni sul podio. La lettura degli ultimi nomi, quelli tra la ottava e la quarta posizione (Achille Lauro, Elodie, Tosca, Piero Pelù e Le Vibrazioni), rimasti per poco fuori dal podio, è stata accompagnata da sonore rimostranze di una parte della platea del Teatro Ariston.

Fiorello: “Ci hanno chiesto di fare il bis”

Dopo i primi tre cantanti in gara, Fiorello ha deciso di omaggiare nella serata finale di Sanremo il suo “amico pazzesco” Amadeus. “Ce l’hai fatta”, gli dice. “Ce l’abbiamo fatta”, risponde lui. Fiorello rivela anche che già venerdì notte la Rai ha proposto ad entrambi il bis per il 2021: “Ieri ci hanno chiesto di fare il Sanremo Bis, la risposta la daremo ala fine di questa puntata, cioè la settimana prossima“. Poi chiede la standing ovation per Amadeus e l’Ariston si alza in piedi. “Un Sanremo pazzesco”, ha detto scherzando: “Ieri sera dietro le quinte sembrava ‘delirio a Las vegas’: ho visto Morgan correre dietro a Bugo, ho visto Rita Pavone giocare a burraco con Dua Lipa, Piero Pelù struccare Achille Lauro”.

Questa la classifica generale del 70mo Festival della Canzone Italiana di Sanremo:

1- Diodato (Fai rumore);

2- Gabbani (Viceversa);

3- Pinguini Tattici Nucleari (Ringo Starr);

4- Le Vibrazioni (Dov’è);

5- Piero Pelù (Gigante);

6- Tosca (Ho amato tutto);

7- Elodie (Andromeda);

8- Achille Lauro (Me ne frego);

9- Irene Grandi (Finalmente io);

10- Rancore (Eden);

11- Raphael Gualazzi (Carioca);

12- Levante (Tikibombom);

13- Anastasio (Rosso di Rabbia);

14- Alberto Urso (Il sole ad est);

15- Marco Masini (Il confronto);

16- Paolo Jannacci (Voglio parlarti adesso);

17- Rita Pavone (Niente – Resilienza 74);

18- Michele Zarrillo (Nell’estasi o nel fango);

19- Enrico Nigiotti (Baciami adesso);

20- Giordana Angi (Come mia madre);

21- Elettra Lamborghini (Musica – Il resto scompare);

22- Junior Cally (No grazie).

23 – Riki (Lo sappiamo entrambi);

(Il Faro online) Photo © Ansa