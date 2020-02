Domenica di relax in famiglia a Santa Severa per Dzeko e Totti

Santa Marinella - Domenica di relax in famiglia per i giallorossi che, approfittando della pausa data da mister Fonseca, hanno lasciato il caos della Capitale per pranzare sul litorale romano.

Edin Dzeko e Francesco Totti, infatti, con le rispettive famiglie, si sono incontrati casualmente nello stesso ristorante situato a pochi passi dal Castello di Santa Severa. Come per il bosniaco, la presenza dell’ex capitano e dirigente giallorosso è stata resa nota dal profilo Instagram del locale: “Giornata di fenomeni oggi“.

Visualizza questo post su Instagram Grande soddisfazione oggi... bellissima persona @ed_dzeko Un post condiviso da IᔕOᒪᗩ ᗪEᒪ ᑭEᔕᑕᗩTOᖇE (@isola_del_pescatore) in data: 9 Feb 2020 alle ore 6:14 PST

Visualizza questo post su Instagram Giornata di #fenomeni oggi ... @francescototti ❤️ Un post condiviso da IᔕOᒪᗩ ᗪEᒪ ᑭEᔕᑕᗩTOᖇE (@isola_del_pescatore) in data: 9 Feb 2020 alle ore 6:56 PST

(Il Faro online)