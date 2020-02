Fiamme Oro Rugby, a un passo dalla vittoria con Calvisano

Brescia – Sfuma all’ultimo la vittoria per le Fiamme Oro Rugby sul campo dei campioni d’Italia del Calvisano che, ad un minuto dal termine, ribaltano il punteggio e portano a casa quattro punti.

Finisce 33 a 32 per i padroni di casa il match al “patastadium” di Calvisano, valido per l’11esima giornata del peroni TOP12 mentre per il XV della Polizia di Stato resta molto amaro in bocca, sia per la vittoria sfuggita ad un giro di orologio dalla fine, sia perché i ragazzi di Gianluca Guidi hanno messo in campo una prestazione di livello assoluto, dimostrando ampiamente di potersela giocare alla pari anche con squadre più blasonate, come quella giallonera.

Il match, giocato punto a punto per tutti gli ottanta minuti, ha visto le Fiamme segnare più mete (4), ma il Calvisano più preciso dalla piazzola, con un Pescetto in giornata di grazia (7/7), che alla fine ha fatto la differenza.

«Nel processo di crescita di una squadra queste cose possono accadere – ha dichiarato Gianluca Guidi – Sicuramente siamo arrabbiati per l’ultimo possesso e anche per qualche altro episodio del match, ma ci stiamo giocando le partite con tutti e stiamo esprimendo anche un gioco di livello superiore e propositivo, cosa che non tutti hanno fatto al cospetto dei campioni d’Italia. Stiamo facendo un percorso importante e dobbiamo capire che quando si prova a vincere certe partite, bisogna anche mettere in conto che possa andare a finire così. La rabbia che proviamo dopo questo risultato dobbiamo incanalarla e sfruttarla facendone la nostra forza per proseguire in campionato, tenendo presente l’obiettivo che vogliamo raggiungere al termine della regular season».

Con i due punti conquistati in terra bresciana, grazie alle quattro mete messe a segno, le Fiamme chiudono il girone di andata al terzo posto in classifica a quota 40 punti, a sei lunghezze dal Rovigo, campione d’inverno, a tre dal Valorugby, che occupa la terza piazza, e con un punto di vantaggio sul Calvisano (quarto) e tre sul Petrarca.

Prossimo appuntamento per il XV della Polizia di Stato, sabato 15 febbraio ancora in trasferta a San Donà, per la prima giornata del girone di ritorno.

Il tabellino

Calvisano (BS), Pata Stadium – sabato 8 febbraio, ore 15.00

Peroni TOP12, XI giornata

Kawasaki Robot Calvisano v Fiamme Oro Rugby 33-32 (16-20)

Marcatori: p.t. 4’cp Pescetto (3-0), 8’cp Pescetto (6-0), 14’cp Azzolini (6-3), 20’m Vunisa tr Pescetto (13-3), 26’m Guardiano tr Azzolini (13-10), 33’m Malo tr Azzolini (13-17), 38’cp Azzolini (13-20), 40’cp Pescetto (16-20), 41’m Marinaro tr Azzolini (16-27), 43’m Luccardi tr Pescetto (23-27), 63’m Van Vuren tr Pescetto (30-27), 66’m Forcucci tr Azzolini no tr (30-32), 79’cp Pescetto (33-32).

Kawasaki Robot Calvisano: Chiesa; Susio (18’ Regonaschi); Garrido Panceyra, Mazza, De Santis; Pescetto, Casilio; Vunisa, Koffi (60’ Izekor); Archetti (41’ Casolari);Van Vuren, Wessels (60’ Zanetti); Cittadini (46’ Leso); Luccardi (60’ Morelli) (68’ Luccardi); Brugnara. All. Brunello

Fiamme Oro Rugby: Malo; D’Onofrio G., Quartaroli, Forcucci (69’ Forcucci);Guardiano; Azzolini, Marinaro (65’ Iacob); Cornelli, Cristiano (cap.) (47’ De Marchi); Bianchi; D’Onofrio U., Fragnito (50’ Stoian); Nocera (65’ Fusco);Kudin (68’ Taddia);Zago (57’ Iovenitti). All. Guidi

arb. Boraso

assistenti: Spadoni (Padova), Boaretto (Milano)

Quarto Uomo: Rebuschi (Rovigo)

Cartellini: –

Calciatori: Pescetto 7/7; Azzolini 5/7

Note: Terreno in ottime condizioni, temperatura 14 gradi, spettatori 600

Punti conquistati in classifica: Kawasaki Robot Calvisano 4, Fiamme Oro 2.

Peroni Player of the match: Paolo Pescetto

(Il Faro on line)(foto@FiammeOroRugby)