Fiumicino, al Museo del Saxofono arriva “Saxappeal”

Fiumicino – Sabato 15 febbraio il quarto grande evento musicale del 2020 al Museo del Saxofono di Fiumicino: “Saxappeal”, un concerto-spettacolo che vede protagonista il padrone di casa, il direttore del Museo Attilio Berni. Un evento che raffigura e delinea lo stereotipo per eccellenza dell’erotismo musicale. Sax ed Eros, connubio indissolubile che diviene il tema di un avvincente concerto-racconto ricco di musiche sensuali ed accattivanti, aneddoti, curiosità, fotografie, filmati ed incredibili strumenti per narrare le avvincenti metamorfosi del più sexy degli strumenti musicali. Durante il concerto verrà esibito e suonato il sax tenore Selmer appartenuto al celebre saxofonista degli anni ’70 Gil Ventura recentemente donato al Museo del Saxofono.

Lo strumento musicale più “endoscopico”, quello che, più di ogni altro entra nel corpo del musicista e ne amplifica, non solo le cavità organiche, ma soprattutto le passioni, gli umori… quelle emozioni da sempre soffiate nel più saxy degli strumenti musicali. Non solo ottone ma l’estensione dell’anima di chi lo suona! A lui Attilio Berni, il più grande collezionista di saxofoni al mondo, ha voluto dedicare un tempio museale, unendo storia, scienza ed edutainment aperto a tutti, anche in orario straordinario (fino alle 24:00). Un’iniziativa tesa a promuovere ed avvicinare giovani, appassionati e cittadini alla musica dal vivo ed alla settima arte celebrando una location unica al mondo ed uno strumento senza eguali. Nel corso della serata i visitatori potranno visitare la mostra fotografica “Fellini un visionario sul set” a cura del Comune di Fiumicino e della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia. Un’iniziativa tesa a promuovere ed avvicinare giovani, appassionati e cittadini alla musica dal vivo ed alla settima arte celebrando una location unica al mondo ed uno strumento senza eguali…

