La Lazio sbanca anche il Tardini di Parma e vola a -1 dalla Juve

Parma – La Lazio sbanca anche il Tardini di Parma vincendo 1-0 grazie ad un gol di Caicedo e sale a 53 punti, al secondo posto a -1 dalla Juventus. La Lazio dopo il pareggio interno con il Verona riprende a correre, vince di nuovo in trasferta e trova il 18esimo risultato utile consecutivo, mentre il Parma resta fermo a 32 punti e fallisce l’avvicinamento al sesto posto.

Così in campo

D’Aversa parte con il 4-3-3 con Caprari, Cornelius e Kurtic. A centrocampo ci sono Kucka, Hernani e Brugman; Darmian e Gagliolo esterni con Iacoponi e Bruno Alves a difesa di Colombi.

Inzaghi risponde col 3-5-2 con Immobile e Caicedo in attacco. Marusic e Jony esterni con Parolo, Leiva e Luis Alberto in mezzo al campo. In difesa Patric, Luiz Felipe e Acerbi.

Il match

Lazio subito pericolosa al 2′ su un cross di Jony arriva il colpo di testa di Immobile he termina largo. Il Parma risponde al 9′ con una punizione di Kurtic ma Strakosha si tuffa e salva in angolo. La gara è aperta e al 12′ ci prova Immobile con un destro rasoterra sul primo palo che termina sul fondo. Molto ispirato Luis Alberto che ci prova con il sinistro da buona posizione ma la mira è ancora imprecisa.

Nel finale di primo tempo la Lazio si fa vedere con un destro secco di Marusic respinto da Colombi, ma poi al 41′ arriva il vantaggio biancoceleste: palla messa in area di Luis Alberto, Immobile chiuso da due difensori, e palla che arriva a Caicedo che non sbaglia per l’1-0. Anche il check del Var per un presunto fallo di mano di Immobile concede il vantaggio alla Lazio.

Il Parma inizia la ripresa con l’intento di trovare subito il pari e al 49′ traversone di Kucka dalla destra e colpo di testa di Caprari con palla larga. Parma ancora pericoloso al 54′ con Hernani che crossa in area per Gagliolo ma sul suo sinistro si immola Luiz Felipe. Il Parma preme e un minuto dopo un gran destro di Caprari impegna Strakosha che alza la sfera in angolo, poi è ancora Luiz Felipe decisivo con una chiusura in scivolata su Gagliolo a due passi dalla porta.

D’Aversa inserisce Kulusevski e al 70′ ancora Parma vicino al pari, ma il portiere della Lazio respinge una botta di Kucka e sulla ribattuta Gagliolo non inquadra la porta. La Lazio prova controllare le sfuriate gialloblu e ripartire in contropiede come al 72′ quando Lazzari imbuca per Immobile che con il destro calcia alto. Correa da poco entrato in contropiede mette paura al Parma ma Iacoponi salva i suoi chiudendo su Leiva.

All’84’ ci prova Parolo ma il tiro viene murato, poi tocca a Luis Alberto senza fortuna ma il Parma non si arrende e all’89’ ci prova Sprocati con il sinistro alto. Al 91′ il Parma chiede il rigore per un fallo su Cornelius in area ma l’arbitro non è dello stesso avviso. Grande tensione in campo. Al 96′ ultima occasione par i padroni di casa, grande numero e sinistro a giro di Kulusevski ma il pallone termina a pochi centimetri dalla traversa.

(Il Faro online)