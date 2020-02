Ostiamare, Scudieri: “Se la Turris farà un passo falso noi ci saremo”

Ostia – 4 gol fatti e 0 subiti (miglior difesa del Girone G per i lidensi), tre punti, 14 vittorie stagionali e 48 punti, al secondo posto in solitaria (grazie al contemporaneo pari della Torres a Cassino) per questa fantastica Ostia targata Raffaele Scudieri.

I lidensi, dopo aver sbloccato la sfida contro la Nuova Florida a fine primo tempo, dilagano nella ripresa e conquistano un altro prezioso successo. Sesto risultato utile di fila (4 vittorie e due pareggi) in questo strepitoso inizio di 2020 e di girone di ritorno per i Gabbiani, attesi domenica dall’insidiosa trasferta di Ladispoli, quest’ultimo corsaro ad Aprilia.

Ma il punteggio non deve far pensare che sia stata semplice, contro una squadra, quella di Ardea, con buoni valori e che gioca bene a calcio. Tanto che in 38 minuti del primo tempo (sostanzialmente equilibrato), l’Ostiamare costruisce alcune occasioni, ma di grosse parate dei due portieri non se ne vedono.

Al 14′ il primo squillo è della Nuova Florida, ma è decisivo il salvataggio di Cerroni (ce ne sarà un altro molto bello firmato dal capitano D’Astolfo), sul ribaltamento di fronte De Sousa si muove bene in area e centra la sfera, respinta dai difensori ospiti. Al 18′ punizione tagliata di Olivera, il portiere della Nuova Florida, Giordani, respinge sulla sua destra, con Esposito che, accorso nel tentativo di impossessarsi della respinta, colpisce e manda a lato.

Al 39′, però, arriva il vantaggio dei lidensi. Sugli sviluppi di un corner bellissimo di Nanni, Cerroni, appostato sul secondo palo, s’insinua come un serpente e taglia fuori il difensore della Nuova Florida, realizzando l’1 a 0. Terza rete stagionale per il difensore classe 2000, fresco di compleanno.

La squadra di Bussone potrebbe però pareggiare immediatamente. Nel recupero del primo tempo (di 1 minuto) azione rapida e pericolosa degli ospiti, con Giannini decisivo, di piede, nella respinta e poi salvato, insieme all’Ostiamare, dalla traversa sulla successiva conclusione. Al riposo, quindi, scampato il pericolo, è 1 a 0 Ostiamare.

La ripresa è tutt’altra storia, con i biancoviola che azzannano la compagine avversaria con grande ferocia, dilagando sul 4 a 0. Ma andiamo con ordine e partiamo dal minuto 12, con il raddoppio lidense. Azione pazzesca di Pompei (a nostro avviso il migliore in campo) che stoppa la sfera al volo e si lancia, come un Frecciarossa. Senza perdere lucidità serve Cabella che fa sfilare, intelligentemente, per Lazzeri, il quale in velocità anticipa Giordani e lo brucia con un tocco preciso e vincente. Super azione e 2 a 0 Ostia.

La Nuova Florida prova a reagire, ma di grossi pericoli, dalle parti di Giannini, non se ne vedono. E al 36′, in diagonale, arriva la 10^ firma stagionale di Claudio De Sousa. Il bomber biancoviola non lascia scampo a Giordani, e con il suo marchio graffia anche questa sfida dopo averlo fatto a Trastevere.

Al 94′, poi, la festa è completa, con la rete di Enrico Ferrari che conclude e, con l’aiuto di un Giordani questa volta non efficace, sigla il poker lidense. Vittoria piena, appuntamento a Ladispoli. Forza ragazzi!

Campionato Nazionale Serie D, Girone G (23^ Giornata)

Ostiamare – Team Nuova Florida 4-0

Ostiamare: Giannini, Cerroni, Pompei, Olivera (35’st Enrico Ferrari), Cabella (38’st Pedone), Esposito (40’st Donnarumma), Mastropietro, D’Astolfo, De Sousa, Nanni (9’st Vasco), Lazzeri. A disp.: Marchini, De Martino, Scaccia, Fabrizio Ferrari, Renzetti. All.: Scudieri.

Nuova Florida: Giordani, Moretti (15’st Svidercoschi), Ilari, Tamburlani (15’st Rossi), Scardola, Porfiri (40’st De Costanzo), De Marchis, Toskic, Tozzi (25’st Sabatini), Ferrara (30’st Giusto), Capparella. A disp.: Mancini, Miola, Pallocca, Menniti. All.: Bussone.

Arbitro: Gregoris di Pescara.

Marcatori: 39’pt Cerroni, 12’st Lazzeri, 36’st De Sousa, 49’st Enrico Ferrari (OM).

Le dichiarazioni di Raffaele Scudieri (Ufficio Stampa Ostiamare)

“I complimenti ricevuti li condivido con i ragazzi. Sono stati loro i protagonisti in campo. Una bella partita interpretata nel modo giusto. Sapevamo che gli avversari venivano a giocare per vincere. Tozzi ottimo giocatore. Al primo tempo il vento ci ha creato un po’ di problemi in fase di palleggio, poi nella ripresa abbiamo reagito alla grande. Abbiamo sofferto su una palla negli ultimi minuti del primo tempo, ma poi è andata bene. La Nuova Florida gioca a calcio e ti crea preoccupazione. Se sblocchi la tattica, puoi creare ad essa difficoltà. Dietro ha degli ottimi giocatori. E’ una squadra che può raggiungere tutti i suoi obiettivi. Noi abbiamo quello di restare in seconda posizione, cercando di vedere che cosa fa la capolista, che merita la cima. Le ultime due partite ho commentato le mie gare. Non ho detto che ci stanno sfavorendo. La Turris è una squadra imbattuta. Anche oggi ha vinto e nelle battute finali. Credo sia il settimo incontro che conquisti in questo modo. E’ un team che recupera sempre e poi vince la partita. Più sette da noi. E’ la regina del campionato e quello che sta facendo lo merita tutto. Naturale che se commento le partite della mia squadra non posso che dire che siamo stati penalizzati da alcune sviste, ma finisce lì. Stiamo facendo del nostro meglio, stiamo vincendo le partite, più di questo non si può fare. Se chi sta davanti a noi farà un passo falso, noi ci saremo. Intanto continuiamo a crescere. Oggi Lazzeri in versione speciale. C’è anche l’opportunità di vederlo sull’altra corsia esterna. Abbiamo delle armi ancora da poterci giocare. Dispiace che è uscito Nanni per infortunio. Domenica torna Tortolano. Abbiamo Casavecchia che spero torni al più presto. Ha recuperato Giovanni Esposito. Per noi è un giocatore importante, come lo è Donnarumma. Sono contento che oggi abbia segnato Enrico Ferrari che ci sta dando grandi soddisfazioni. I ragazzi stanno facendo esperienza e stanno crescendo. Si stanno giocando la vetta del campionato, qualcuno non era abituato. Speriamo che in futuro la società voglia continuare su questa strada. Abbiamo fatto bene le azioni da gol. Anche la terza avuta – parlando del campo in erba sintetica dell’Anco Marzio, l’allenatore biancoviola conclude – ci penalizza ed è lento. La palla la devi controllare, lo dicono anche Ruben o Nanni. E’ un sintetico di vecchia generazione che non permette di giocare in modo fluido. E va meglio la squadra che difende. Chi deve cercare la velocità e la profondità del gioco, con la tecnica, come vuole il sottoscritto, trova difficoltà”.

(Riccardo Troiani – Ufficio Stampa Ostiamare Lidocalcio)

(Il Faro on line)(foto@ClaudioSpadolini)