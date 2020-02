Scontro frontale sulla Nettunense: due feriti in codice rosso

Nettuno – Gravi le condizioni dei due automobilisti coinvolti nell‘incidente di questa mattina, intorno alle 8:30, lungo la Nettunense, altezza Padiglione, al confine con Anzio. Le macchine coinvolte sono un’Audi A3 azzurra metallizzata e una Mercedes SLK bianca, guidate rispettivamente da un trentenne e da un cinquantenne.

L’impatto violento ha causato difficoltà nell’estrazione dei due uomini dai veicoli, è stato infatti necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, primi ad arrivare per estrarre le persone coinvoilte dalle rispettive autovetture. I due feriti sono stati soccorsi dall’intervento medico e dall’eliambulanza, atterrata in un campo vicino al luogo dell’incidente per trasferire velocemente i due uomini all’ospedale, date le condizioni gravi di entrambi. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 e la Polizia Locale di Nettuno.

La strada della Nettunense è stata chiusa per ore e i feriti sono stati trasportati con l’eliambulanza al San Camillo in codice rosso e prognosi riservata. Sono attualmente in corso le indagini per fare luce sulle dinamiche dello scontro.

(Il Faro online)