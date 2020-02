Vela, “Invernale d’altura di Roma”: domenica il Trofeo Città di Fiumicino

Ultime tre giornate di regate per la XXXIX edizione del Campionato Invernale d’altura di Roma – Trofeo Città di Fiumicino, organizzato dal Circolo Velico Fiumicino sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Contrariamente a quanto preannunciato nei giorni scorsi, sabato 8 febbraio non si si è svolta la giornata di recupero: le previsioni meteo di vento leggero della giornata hanno spinto gli organizzatori a mantenere le regate nella sola data di domenica 9 febbraio, che assegneranno anche il Trofeo Air Fire al migliore di ciascun raggruppamento, ed a organizzare per sabato pomeriggio alle 17.00 un nuovo incontro di approfondimento gratuito.

Gli oltre 80 equipaggi partecipanti alla kermesse sportiva e i tanti marinai interessati sono invitati all’incontro tenuto da Pino Stillitano e Riccardo Iacchini dal titolo “Boat tuning, come ottimizzare una barca a vela da regata e renderla più competitiva”. Accorgimenti, indicazioni dei nostri esperti che permetteranno di migliorare la messa a punto della vostra barca per renderla più veloce in navigazione.

Domenica 9 febbraio, invece, si torna in acqua dopo l’amaro in bocca lasciato durante l’ultima giornata, quando il vento ha improvvisamente abbandonato il campo di regata consentendo solo a 4 concorrenti di tagliare regolarmente il traguardo e non permettendo al Comitato di regata di effettuare tempestivamente la riduzione di percorso.

Poi ancora due domeniche di Campionato (salvo possibili giornate di recupero) prima dell’appuntamento con il “Trofeo dei Porti Imperiali”, dal 27 al 29 marzo, regata velica sulle boe che inaugura la stagione sportiva agonistica sul litorale romano. E’ questo infatti il primo evento velico dopo il campionato invernale che segna, di fatto, l’inizio delle regate nazionali che animeranno per tutta la stagione primaverile ed estiva la nostra costa.

“E’ diventato un appuntamento classico di grande partecipazione e con un alto livello agonistico – ha detto il presidente del Circolo Velico Fiumicino, Franco Quadrana – tanto da essere riconosciuto dall’Unione Vela d’Altura italiana come evento nazionale di qualificazione per il Campionato italiano Assoluto ORC. L’evento, inoltre, concorre ai fini dell’assegazione del Trofeo Città di Fiumicino – Armatore dell’Anno 2020″.

LE PROSSIME DATE DEL CAMPIONATO INVERNALE DI ROMA

Domenica 9 Febbraio 2020

Domenica 23 Febbraio 2020

Domenica 8 Marzo 2020

Qualora nel corso della stagione di dovessero presentare condizioni meteo avverse, il Comitato di Regata potrà decidere ulteriori recuperi nelle giornate di sabato precedenti la regata.

IL CIRCOLO VELICO FIUMICINO

Fondato nel 1981, è affiliato alla Federazione Italiana Vela da oltre trent’anni e da circa dieci è il secondo circolo velico italiano per numero di tesserati FIV e primo nel Lazio. Con affaccio sulla darsena di Fiumicino, il club dispone di banchine di ormeggio e di una sede di circa 200 metri quadrati, distribuiti su due piani, dove si svolgono le attività sociali oltre a incontri, iniziative e dibattiti aperti alla cittadinanza. Dal 2014, infatti, il Circolo Velico Fiumicino ha siglato un’intesa con il Comune che lo ha designato come consulente e partner nelle iniziative educative, produttive e sportive legate al mare. Il circolo ha circa 60 soci e annualmente coinvolge nelle attività sportive e culturali oltre 2500 persone. Capillare anche la sua presenza sul web con oltre 32mila sessioni sul sito web e oltre 170mila pagine visitate l’anno.

