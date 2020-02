Catini (Azione Fiumicino): “L’anagrafe di Palidoro inagibile perché ostaggio dei topi”

Fiumicino – “Passeremo alla storia come il Comune dei topi. L’anagrafe di Palidoro è inagibile perché ostaggio di una colonia di ratti. Un ufficio pubblico dovrebbe garantire le condizioni di igiene, salute e decoro per poter operare, ma a Fiumicino e soprattutto al Nord del comune sembra che questo diritto sia un optional”.

Con queste parole Massimiliano Catini, di Azione Fiumicino, richiama l’attenzione sul problema dell’anagrafe di Palidoro e sulle strutture pubbliche del nord del Comune.

“Forse il sindaco e l’assessore stanno contattando l’onorario di un qualche pifferaio magico, visto che non riescono a mandare una ditta di derattizzazione – conclude con sarcasmo Catini -. Ci auguriamo solo che si sbrighino perché la situazione non è ridicola, è drammatica e se non si interviene sarà necessario rivolgersi alle forze dell’ordine”.

(Il Faro online)