Coronas: “Case Erp, devastante il silenzio dell’Amministrazione comunale”

Fiumicino – “E’ intollerabile che ci vogliano mesi su mesi per ottenere la convocazione di un Consiglio comunale straordinario, quando le richieste vengono fatte proprio perché esiste un’urgenza”. Lo afferma in un comunicato Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia.

“Il caso degli appartamenti Erp di via Berlinguer a Fiumicino, ad esempio – prosegue né è un triste emblema. Per primo ho sollevato, nel silenzio generale, la criticità di ciò che stava accadendo. Appelli e segnalazioni costantemente ignorati.

Abbiamo poi chiesto un Consiglio comunale straordinario allorché sono arrivate le lettere di sfratto e il curatore fallimentare si è presentato alle porte delle case. Una questione di somma urgenza, anche per capire quali procedure altri Enti, in primis la Regione Lazio, avessero messo in campo a tutela delle famiglie coinvolte.

E invece, ad oggi, nulla è stato convocato, nessuno sa la situazione reale dell’iter regionale, e le famiglie continuano a vivere un incubo. Non è questa la maniera di stare vicino ai propri concittadini”.