Coronavirus, si ferma il golf femminile

Roma – Dopo il Blue Bay, il LPGA Tour annulla altri due eventi del massimo circuito americano femminile di golf, a causa dell’epidemia di Coronavirus.

Cancellati dal calendario anche l’Honda Thailand (inizialmente in programma dal 20 al 23 febbraio) e l’HSBC Women’s Word Championship di Singapore (27 febbraio-1 marzo).

L’LPGA Tour non farà dunque più tappa in Asia fino alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e la decisione crea un vuoto importante nel calendario. Dopo l’ISPS Handa Women’s Australian Open (13-16 febbraio) il massimo circuito americano del green in rosa starà fermo fino al 19 marzo quando a Phoenix, in Arizona, si giocherà la Founders Cup.

