De Vecchis: “Auguri al nuovo Commissario. Insieme per difendere la comunità”

Fiumicino – “Benvenuto e buon lavoro al nuovo commissario di Fiumicino dott. Somma (leggi qui). Un uomo di esperienza come lui sarà sicuramente un valore aggiunto per la nostra comunità”. Lo afferma il senatore della Lega, William De Vecchis.

“Le istituzioni tutte devono collaborare per arginare i fenomeni delinquenziali e sconfiggere l’illegalità – prosegue De Vecchis -. Al nuovo commissario e alle forze dell’ordine del territorio va tutta la mia stima e mi permetto di lanciare una parola d’ordine: guerra alla droga, vera nemica dei nostri giovani.

Come Istituzioni – prosegue – stiamo organizzando incontri di sensibilizzazione per spiegare e far capire ai più giovani che la droga fa male, che non è trasgressione ma l’inizio di una schiavitù. Il Senato della Repubblica è al fianco degli uomini e della donne di tutte le forze dell’ordine del territorio, in questa e in tutte le altre battaglie a tutela della collettività”.