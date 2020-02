Europei, l’Italia conquista 10 medaglie. Mangiacapra argento nel kumite

Budapest – Si è conclusa la terza ed ultima giornata dei Campionati Europei Giovanili di Budapest. Sui tatami i migliori atleti continentali di kumite, classe Under 21.

Per la Nazionale non è la migliore giornata, con una sola medaglia conquistata.

Alessandra Mangiacapra, nei -61, alla sua seconda finale consecutiva agli Europei Under21, porta a casa l’argento dopo un cammino convincente in cui ha battuto quattro avversarie. Si è fermata infatti solo in finale contro la francese Assia Oukhattou.

Bene anche Veronica Brunori che nei -50 sfiora il bronzo. Al secondo turno si deve arrendere, per un soffio, con la russa Chernysheva. Il ripescaggio le apre però il cammino per la finale del bronzo. Batte nettamente due avversarie, ma deve arrendersi contro la Kosovara Gervalla.

Per Nicole Murabito (-50), che difendeva l’oro conquistato l’anno scorso, come per gli altri Under 21, Sofia Rampazzo (-68), Camilla Petruzzi (+68), Danilo Greco (-60), Gennaro Vitulano (-75), Fabio Mazzoleni (-84) e Alessandro Forino (+84), nessun risultato da sottolineare ma ci sarà tempo per rifarsi.

La Nazionale Giovanile chiude quest’importante competizione continentale con 10 medaglie totali. 3 ori e 3 bronzi arrivano nel kata, mentre nel kumite arrivano 3 argenti e 1 bronzo.

(Il Faro on line)(foto@fijlkam)