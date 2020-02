Fiumicino, auto si schianta contro un albero in via Dell’Oro: morto 20enne

Fiumicino – Incidente mortale nella notte in via Arturo dell’Oro a Fiumicino, dove un’auto, una Mazda MX5, intorno alle 2.30, si è schiantata contro un albero. All’interno dell’abitacolo si trovavano due persone, entrambe giovanissime. Immediato sul posto l’intervento dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario del 118.

I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il corpo del guidatore, un giovane di poco più di vent’anni, per il quale non c’era più nulla da fare. Ferita l’altra persona a bordo dell’automobile, un altro ventenne, consegnato alle cure mediche del 118, trasportandolo in gravi condizioni all’ospedale G.B. Grassi di Ostia. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso e per stabilire le cause, ancora sconosciute, del sinistro.

(Il Faro online)