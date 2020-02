Fiumicino, Cini: “Tmb riaperti, riprende regolarmente la raccolta del secco residuo”

Fiumicino – “Abbiamo appena ricevuto la comunicazione che gli impianti Tmb di Malagrotta sono riaperti e operativi già da domani. Quindi la raccolta del secco residuo non riciclabile riprenderà regolarmente come da calendario”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Roberto Cini.

“Fermo restando che la raccolta di pannolini e pannoloni non aveva comunque subito variazioni – prosegue l’assessore – stiamo in ogni caso monitorando la situazione per valutare eventuali interventi straordinari nel caso in cui emergessero delle criticità“.

“Naturalmente – conclude Cini – anche la raccolta delle altre frazioni (plastica, carta, organico e vetro) seguirà il normale calendario“.

(Il Faro online)