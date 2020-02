Fiumicino, il Commissario venuto dalla Digos

Fiumicino – Si è insediato da poco tempo, ma ha già le idee chiare: il controllo del territorio passa per il rapporto stretto con i cittadini. La Polizia come “divisa amica”, la spalla su cui contare quando ci si trova di fronte a una preoccupazione. La prevenzione come regola, la repressione come risultato, ma soprattutto il dialogo come metodo.

Il nuovo Commissario di Fiumicino, il dottor Catello Somma, vuole un Commissariato “aperto” alla cittadinanza, in costante pattugliamento non solo delle strade ma anche del sentimento dei cittadini, per agire su quel senso di insicurezza a volte immotivato o esagerato, figlio di una mancanza di comunicazione.

Il dottor Somma, partenopeo doc e tifosissimo del Napoli, viene da una lunga esperienza alla Digos di Roma; ma nella sua carriera ha vissuto eventi che “formano” un poliziotto, la sua anima, le sue scelte, come il G8 di Genova; o l’inchiesta sui brogli del voto all’estero; o ancora gli episodi stile “arancia meccanica” sui treni delle tifoserie di Serie A. E’ stato al Commissariato Trevi, nel cuore di Roma, ha fatto esperienze a Como e Napoli.

Appena arrivato era già al telefono con la Procura, per un’operazione i cui dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni. E’ un operativo, ma anche un riflessivo. Sirene spiegate e ascolto continuo, per dare alla città – sotto il profilo della sicurezza – le risposte che la gente chiede.

(Il Faro on line)