Foibe, striscione di CasaPound davanti al Municipio di Ostia

Ostia – “Partigiani titini infami assassini“. È questa la frase dello striscione affisso da CasaPound davanti al Municipio di Ostia. “È assurdo – spiega Luca Marsella, consigliere di CasaPound – che nessuna iniziativa istituzionale sia stata intrapresa oggi, nel Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e degli esuli istriani”.

“C’è una legge nazionale – spiega Marsella – che impegna gli enti pubblici ad organizzare e promuove eventi, ma il sindaco Raggi e la giunta del M5S di Ostia non tengono conto del ricordo di una tragedia che ha riguardato migliaia di italiani come quella delle foibe. La scorsa settimana, in aula, addirittura è stato bocciato un mio documento contro le iniziative negazioniste e giustificazioniste”. Striscioni con la stessa frase sono stati affissi da CasaPound in tutta Italia.

(Il Faro online)