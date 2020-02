Giornate ecologiche a Formia, numeri positivi anche nella frazione di Penitro

Ieri secondo appuntamento delle “Giornate Ecologiche”, che si sono tenute a Penitro, nel piazzale antistante la Chiesa del Buon Pastore.

Dopo i riscontri positivi registrati nel mese di gennaio a Largo Paone, sono stati ancora tanti i cittadini che hanno partecipato attivamente all’iniziativa a difesa dell’ambiente promossa dal Comune di Formia in collaborazione con la F.R.Z e con il supporto della Protezione civile Ver Sud Pontino. Nelle quattro ore a disposizione sono stati consegnati sacchetti per l’organico a 162 utenze e conferiti 103 litri di olii esausti, 3 metri cubi di R.A.E.E (grandi e piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari, tablet, Tv, monitor e computer), 1 metro cubo di materiale ferroso, 10 metri cubi di legno e 20 metri cubi di materiali ingombranti. Le associazioni “Fare Verde” e il “Comitato Civico Mamurra” hanno supportato i cittadini fornendo informazioni utili sullo smaltimento dei rifiuti, primo passo importante per una corretta differenziazione e pulizia del territorio.

Le “Giornate Ecologiche” torneranno domenica 8 marzo al largo Sant’Eramo in Colle, nel quartiere di Castellone.

(Il Faro on line)