Idee regalo San Valentino 2020

In occasione della festa degli innamorati (leggi qui) ormai prossima, vi segnalo le collezioni più particolari create dai diversi brand per festeggiare l’amore in ogni sua sfaccettatura (leggi qui).

Per questo 14 febbraio 2020 (leggi qui), Swarosvki propone diverse alternative tra cui gli Orecchini Bella Heart che possono essere placcati oro rosa o in argento, ed hanno 2 cristalli a forma di cuore come elemento centrale;

il Pendente Lifelong Heart bianco con placcatura oro rosa o in argento(79 euro) che ha l’elemento centrale a forma di cuore ed una grande pietra incastonata sotto di esso;

e l’Anello Lifelong Heart (99 euro) composto da una fascia placcata oro rosa che curva su sé stessa per formare uno scintillante cuore, ed accanto da una seconda fascia di elementi dal taglio finissimo con un’unica pietra più grande.

Kiko Milano

In tema make-up (leggi qui), vi segnalo la linea Magnetic Attraction di Kiko Milano (leggi qui) composta da diversi prodotti tra cui il Blush (12,99 euro) cotto bicolore a forma di cuore e dal doppio finish opaco e perlato, che ravviva il colorito del viso donando un effetto bonne mine (leggi qui); il Ready to Kiss Lipstick (9,99 euro) che è un rossetto cremoso che dona un colore pieno sin dalla prima passata, ed è caratterizzato da cuoricini in rilievo sul prodotto (leggi qui);

il Wonder Lip Balm (7,99 euro) che è un balsamo labbra idratante all’ aroma di pompelmo e dalla texture trasparente e brillante, che regala confort e idratazione; ed il Love Scented Mist (7,99 euro) che è un’acqua profumata per il corpo alle note di bergamotto e cannella.

Pandora

Pandora (leggi qui) propone il Bracciale Moments con maglia snake e chiusura con cuore pendente (69 euro) in edizione limitata, caratterizzato da un cuore disegnato a mano libera che raffigura l’amore “perfettamente imperfetto” con inciso la scritta “love”,

e tanti charm come quelli facenti parte della collezione Purely (29 euro) che sono dei pendenti con un cuore al centro disponibile in diversi colori, ed il Charm Bacio con pavé rifinito a mano con pietre di zirconia cubica rosse a forma di labbra, che celebra la manifestazione fisica dell’amore.

Thun

Thun (leggi qui) ha creato la collezione Sidney in Love composta da diversi pezzi tra cui: la Coppia media Sydney & Adelaide (41,90 €) che vede i due simpatici koala finalmente insieme ed abbracciati; il Centrotavola scritta Noi (51 euro) in ceramica, arricchita dal cuore in quanto simbolo d’amore;

il Portafoto in vetro Noi (31,90 euro) che può diventare un regalo perfetto se abbinato ad una foto di coppia; ed il Portachiavi Special Icon (19,90 euro) che come ciondolo ha la dolce coppia di Koala innamorati.

Calzedonia

Calzedonia propone diversi modelli di collant tra cui quelle velate con stampa cuori floccata (19,95 euro), e dei calzini (6,50 euro) che ritraggono coppie famose Disney come i dalmata Pongo e Peggy,

i gatti Duchessa e Romeo, ed i cani Lilly e Vagabondo.

