Il giornalismo ai tempi di mafia raccontato ne “I cinque canti di Palermo”

Ostia – E’ una lezione sul giornalismo ai tempi delle stragi di mafia. Ma anche un atto d’amore verso Palermo, verso le sue bellezze, verso i suoi sapori. E, inoltre, è pure un affresco appassionato delle donne, delle pulsioni amorose che suscitano, della loro forza ma anche della loro fragilità.

Tutto questo ha piacevolmente intrattenuto i lettori che sabato 8 febbraio hanno preso parte alla presentazione del libro “I cinque canti di Palermo” scritto da Giuseppe Di Piazza e proposto dall’associazione “Quelli che… la cultura” di Terry D’Antoni allo stabilimento balneare “Venezia“.

E’ stato un incontro estremamente istruttivo, tra tuffi nel passato di una professione, il giornalismo, rivoluzionata dalla tecnica e dalla società. Il romanzo ma soprattutto l’autore (giornalista esordiente presso L’Ora di Palermo poi caporedattore a Il Messaggero e infine direttore di Sette e di Max per Rizzoli-Corriere della Sera, oggi a capo della redazione romana del quotidiano) hanno offerto spunti forti di riflessione ma anche momenti di curiosità con le ricette di Leo Salinas, il protagonista della storia narrata.

Con questo libro Giuseppe Di Piazza si conferma uno scrittore di razza, capace di trascinare il lettore in un mondo reale per la crudeltà delle vicende in cui si ambienta ma anche sognante per la bellezza che riesce a esprimere attraverso i luoghi e i sentimenti dei suoi personaggi.