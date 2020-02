Inpgi 2020, al via le elezioni per eleggere il Consiglio Generale: come si vota

Dal 10 al 16 febbraio si vota per eleggere il Consiglio Generale dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Due le modalità di voto.

Voto online

Dal 10 al 12 febbraio 2020, dalle ore 8:00 di lunedì 10 febbraio alle ore 22:00 di mercoledì 12 febbraio 2020. Per esprimere il proprio voto on line assicurarsi di avere il proprio codice iscritto, la password personale e un codice PIN, generato in tempo reale al momento dell’accesso e recapitato via SMS sulla propria utenza telefonica mobile, tramite il sito web dell’istituto (www.inpgi.it).

Ogni iscritto potrà votare on line in pochi minuti, utilizzando un PC, uno smartphone o un tablet seguendo un semplice e veloce percorso guidato. Le credenziali sono inviate tramite cellulare e email previa attivazione del servizio “Recupero credenziali d’accesso” (Link: http://www.inpgi.it/?q=node/906).

L’attivazione del servizio “Recupero credenziali di accesso” può essere effettuata accedendo all’area “Accedi ai dati personali” e registrandosi presso tale servizio. La scelta di tale servizio autorizzerà l’Istituto ad inviare, fino a revoca dell’iscritto, le credenziali di accesso:

– tramite la modalità scelta (sms e/o E-mail);

– tramite E-mail utilizzando la procedura prevista nei form “Richiedi codice” e “Richiedi password” e previa verifica da parte dei Servizi Inpgi;

– tramite Pec se tale indirizzo è stato comunicato all’Istituto.

Per l’assistenza tecnica relativa alla richiesta dei codici di accesso è disponibile un servizio di help-desk contattabile, tutti i giorni lavorativi, al numero telefonico 06.8578.404 nella seguente fasce oraria:

– dalle 11:00 alle ore 13:00 (ora italiana); prima e durante il voto gli orari saranno estesi per assicurare assistenza massima.

Tuttavia meglio assicurarsi le credenziali in anticipo per non rischiare attese prolungate.

Voto al seggio

Il 15 e il 16 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 20:00 chi preferirà esprimere il proprio voto presso il seggio elettorale tradizionale potrà recarsi presso i seguenti seggi:

– sabato 15 febbraio seggio presso la sala parrocchiale della Basilica di San Lorenzo in Lucina con ingresso da Via in Lucina 16/a” – (nei pressi di Stampa Romana);

– domenica 16 febbraio al Centro produzione Rai – Saletta Usigrai Palazzina F, piano terra, Largo Villy De Luca 4 – Saxa Rubra.

Vademecum per le elezioni

Voto telematico – Gli iscritti potranno votare per via telematica senza interruzione dalle ore 8:00 di lunedì 10 febbraio 2020 alle ore 22:00 di mercoledì 12 febbraio 2020 (ora italiana). Si potrà votare utilizzando il proprio codice iscritto, la password personale e un codice PIN, generato in tempo reale al momento dell’accesso e recapitato via SMS sulla propria utenza telefonica mobile, tramite il sito web dell’Istituto (www.inpgi.it). Ogni iscritto potrà votare on line in pochi minuti, utilizzando un PC, uno smartphone, un tablet o ogni altro device collegato a internet, seguendo un semplice e veloce percorso guidato.

Voto al seggio – Chi preferirà esprimere il proprio voto presso il seggio elettorale della Circoscrizione di appartenenza potrà recarsi personalmente presso i seggi elettorali istituiti presso gli Uffici di corrispondenza regionali, che resteranno aperti dalle 10:00 alle 20:00 delle giornate di sabato 15 e domenica 16 febbraio 2020.

Non ricordate la password? – Chiedetela subito utilizzando il banner pubblicato sul sito http://www.inpgi.it, vi sarà utile anche in futuro per accedere alla vostra posizione.

Chi vota per chi – Possono votare tutti i giornalisti pensionati Inpgi 1 e quelli che abbiano almeno 12 mesi di contributi interamente versati: chi li ha alla Gestione principale (Inpgi 1) vota per i relativi candidati; chi li ha alla Gestione separata, vota per i candidati all’Inpgi 2. Chi ha contributi in entrambe le Gestioni, vota sia per i candidati dell’Inpgi 1 sia per quelli dell’Inpgi 2.

Le categorie per cui si vota:

1) rappresentanti dei giornalisti attivi della Gestione principale nel Consiglio Generale: si votano solo i candidati della propria regione;

2) rappresentanti dei giornalisti pensionati della Gestione principale: si votano i candidati di tutte le regioni in un collegio unico nazionale (7 preferenze);

3) rappresentanti dei giornalisti autonomi nel Comitato amministratore della Gestione separata: si votano i candidati Inpgi 2 di tutte le regioni in un collegio unico nazionale (3 preferenze);

4) rappresentanti dei giornalisti della Gestione principale nel Collegio dei Sindaci: giornalisti attivi e pensionati Inpgi 1 votano insieme i candidati di tutte le regioni in un collegio unico nazionale (3 preferenze);

5) rappresentante dei giornalisti della Gestione separata nel Collegio dei Sindaci: gli iscritti all’Inpgi 2 votano i candidati di tutte le regioni in un collegio unico nazionale (1 preferenza).

