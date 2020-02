IsolaSacra2020, al via le celebrazioni per il centenario della bonifica

Fiumicino – Prendono il via mercoledì 12 febbraio le celebrazioni per il centenario della Bonifica di Isola sacra. La mattina alle ore 9.30 presso la tensostruttura di via del Faro si svolgerà la premiazione dei ragazzi e delle ragazze delle scuole di Isola sacra che hanno partecipato al concorso per realizzare il logo ufficiale (leggi qui) del centenario.

A premiare i 10 loghi in gara e i loro ideatori saranno il sindaco Esterino Montino e personaggi di spicco della comunità di Isola sacra, tra cui gli eredi delle famiglie di bonificatori. Sarà anche proiettato un video dell’Istituto Luce del 1924 sulla tenuta di Isola sacra.

Il pomeriggio alle ore 17 si intitolerà ai bonificatori lo slargo nell’ex via Valle Sarca alla presenza, tra gli altri, del vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca. Le celebrazioni proseguiranno nelle settimane successive con altre iniziative e appuntamenti.

Per il centenario è stato anche coniato un hashtag che accompagnerà tutti gli appuntamenti in calendario: #IsolaSacra2020.

(Il Faro online)