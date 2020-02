Previsioni Meteo Italia

L’offensiva invernale che il ciclone nord atlantico ha sferrato su mezza Europa sta avendo importanti conseguenze soprattutto per ciò che riguarda il vento, tempestoso che sta sferzando con raffiche fino a 150km/h su molte Nazioni. Alle nostre latitudini seppur in presenza di un regime mediamente anticiclonico, si va profilando un peggioramento, limitato sotto il profilo delle precipitazioni, più incisivo dal punto di vista dei venti che soffieranno forti tra lunedì e martedì su Tirreno e alto Adriatico nonché su Toscana, Umbria, Appennino e a tratti anche in Valpadana soprattutto sui settori centro orientali. Ma vediamo cosa dovremo aspettarci:

Meteo lunedì: Nord, molte nubi su centro est Liguria con piogge e rovesci a carattere sparso, nuvoloso anche in Valpadana soprattutto i settori centro orientali ma senza fenomeni significativi, qualche pioggia invece sul Friuli. Deboli nevicate sulle Alpi di confine oltre 16000-1800m. Maggiori aperture su ponente ligure e basso Piemonte. Centro, nuvolosità irregolare sulle regioni tirreniche, più compatta sull’alta Toscana e associata a qualche pioggia, anche a carattere di rovescio, più soleggiato sulle regioni adriatiche. Sud, nuvolosità irregolare sulle regioni tirreniche con qualche sporadica pioggia tra Campania e Calabria, più sole su Sicilia e Adriatico. Temperature in generale aumento al Centro Sud, specie settori adriatici. Venti forti dai quadranti occidentali con mari molto mossi, anche agitati i bacini occidentali.

Meteo martedì e mercoledì: Dopo questo impulso instabile l’anticiclone tornerà nuovamente in auge sull’Italia in un contesto ventoso occidentale ancora moderato o forte martedì e parte del mercoledì che trascinerà sull’Italia ancora qualche ammasso nuvoloso ma foriero di pochi fenomeni. Le temperature risulteranno ampiamente sopra media. Questa situazione dovrebbe andare avanti fino a tutta la giornata di giovedì, poi una temporanea flessione del flusso perturbato atlantico verso sud dovrebbe coinvolgere l’Italia in un peggioramento più incisivo per la giornata di San Valentino. Restate aggiornati

Per maggiori dettagli previsionali consultate l’apposita sezione meteo Italia.

Per conoscere nel dettaglio lo stato dei mari e dei venti clicca qui.

Per la tendenza meteo consulta le nostre previsioni a medio e lungo periodo.

Segui in diretta l’evoluzione consultando la nostra sezione SATELLITI.

Precipitazioni previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli grafici.

Temperature previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli grafici.

Per conoscere in tempo reale dove sta piovendo o nevicando consulta la nostra sezione Radar, con immagini in Real Time delle precipitazioni sia a livello nazione che regionale.

Previsioni Meteo Lazio

Evoluzione Meteo Lazio

LUNEDI’: una violenta tempesta atlantica interessa il Centronord Europa, pilotando un teso flusso di umidi venti occidentali sulle regioni centrali tirreniche. Nubi diffuse dunque tra Toscana, Lazio e Umbria con qualche debole pioggia o pioviggine localizzata, più probabile e duratura a ridosso dell’Appennino; fenomeni praticamente assenti su coste e zone prospicienti (salvo su Versilia e pisano). Precipitazioni più consistenti, per effetto stau ,su alta Toscana, in particolare tra Apuane e Lunigiana, dove si potranno accumulare oltre 15-20mm. Temperature in netto rialzo, su valori decisamente miti per il periodo, con punte vicine ai 17-18°C sulla Maremma. Venti in netto rinforzo da Ovest /Sud Ovest con raffiche anche di oltre 60-70km/h su livornese, al largo e in generale sull’Appennino. entro fine giornata Mare da mosso a molto mosso, localmente agitato al largo entro notte.

Commento del Previsore Lazio

Lunedì previste molte nubi sulle centrali tirreniche, con deboli fenomeni sparsi (pioviggini) dalle sub-costiere verso l’interno; maggiori accumuli solo sui crinali toscani per effetto Stau. Vento che tra lunedì e martedì soffierà anche forte con raffiche localmente superiori ai 60-70km/h su coste e Appennino. Per quanto riguarda le temperature, sono previste in inesorabile aumento: tra lunedì e martedì netto rialzo termico su valori ben superiori alle medie del periodo, con punte vicine ai 18-20°C specie sulla Maremma. Martedì contraddistinto da bel tempo, peggiora mercoledì con nuvolosità in aumento e qualche debole fenomeno sparso. L’inverno 2019-2020 continua così a rimanere latitante.