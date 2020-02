Baccini: “Il Museo Salvo D’Aquisto in stato d’abbandono: la Regione mantenga l’impegno”

Fiumicino – “Quello che doveva essere il museo dedicato all’eroe nazionale Salvo D’Aquisto è, ad oggi, una torre in stato d’abbandono. Mi rivolgo al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e agli assessori competenti perché mantengano gli impegni presi con i cittadini e con l’Arma e procedano velocemente per adempiere a un obbligo“.

Lo afferma Mario Baccini, consigliere comunale di Fiumicino che oggi, a seguito di un incontro svoltosi in località Palidoro, dove insiste lo stabile designato dalla Regione Lazio per il museo del valoroso vice brigadiere Salvo d’Acquisto, ha constatato le fatiscenti condizioni della struttura e ha sollevato la questione.

“Per non dimenticare, perché il sacrificio di un uomo, di un carabiniere di un giovane, siano onorati nel modo giusto per essere esempio per le nostre e le future generazioni. Siamo da sempre grati per il sacrificio e il lavoro quotidiano alle nostre forze armate e ai Carabinieri. Il museo Salvo D’Aquisto non può diventare una promessa mancata“, conclude Baccini.

(Il Faro online)