Civitavecchia – Mattinata di paura a Civitavecchia, nel quartiere di San Liborio, dove un incendio si è sviluppato al primo piano di una palazzina di via Orto di Santa Maria. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che, giunti sul posto, hanno provveduto a mettere in salvo cinque persone, tra cui due bambini. Ancora da accertare le cause che hanno dato origine alle fiamme.

(Il Faro online)