Europei Lotta, Freni quinto posto. Domani Kakhelashvili per l’oro

Ostia – Si chiude anche la seconda giornata degli Europei di Roma, che ha visto ancora una volta i lottatori grecoromanisti come protagonisti. Freni sfiora il bronzo, Kakhelashvili guadagna la finale per l’oro e Russo quella per il bronzo.

Dalla giornata di ieri la Nazionale riparte con i quattro ripescaggi di Giovanni Freni, Matteo Maffezzoli, Mirco Minguzzi e El Mahdi Roccaro. Fra loro va a segno soltanto Freni che battendo il norvegese Lund (8-2) accede alla finale per il bronzo contro l’azero Azizli. Deve purtroppo arrendersi e accontentarsi del quinto posto.

Fasi eliminatorie invece per il restante gruppo della greco romana. Nikoloz Kakhelashvili nei 97kg accede alla finale per l’oro dopo aver battuto agli ottavi il greco Zarifes e ai quarti il ceco Omarov, entrambi per 9 a 0. In semifinale ha incontrato il russo Golovin che ha battuto in un incontro tosto finito per 4 a 2. La finale sarà domani contro l’armeno Artus Aleksanyan.

Anche Ciro Russo approda alla semifinale dopo aver superato il russo Ozhaev (6-4) e l’armeno Gharibyan (5-3). Di fronte ha l’azero Huseynov, al quale deve purtroppo arrendersi. Sarà finale per il bronzo per Ciro, anche lui domani sera.

Per Jacopo Sandron (67kg) e Ignazio Sanfilippo (67kg) è, purtroppo, stop al primo turno, mentre Riccardo Glave (72kg) si ferma al secondo turno dopo aver battuto per 5 a 3 l’austriaco Burger.

L’appuntamento è a domani con le finali di Kakhelashvili e Ciro Russo e con le eliminatorie del primo gruppo della lotta femminile composto da Emanuela Liuzzi (-50), Ambra Campagna (-55), Teresa Lumia (-59), Dalma Caneva (-68) ed Eleni Pjollaj (76).

(Il Faro on line)(foto@fijlkam)