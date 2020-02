Il 13 febbraio Giornata Internazionale della Radio

Il 13 febbraio è il World Radio Day (WRD), la Giornata Internazionale della Radio. L’appuntamento annuale è stato proclamato nel 2011 dagli Stati membri dell’Unesco e adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2012.

La radio è da sempre un mezzo molto utile per l’umanità: per la prima volta nella storia, infatti, ha reso possibile una comunicazione di tipo globale. Simbolo di cooperazione e condivisione sin dalle sue origini – il suo sviluppo è stato frutto di un lavoro collettivo che ha coinvolto grandi scienziati di tutto il mondo – la radio è stata in grado di resistere all’avvento di internet e di rinnovarsi sfruttando una nuova piattaforma di comunicazione che ha offerto, anzi, nuove possibilità di libertà di espressione e di dibattito grazie a una tecnologia decisamente più semplice e meno costosa.

“La radio – si legge sul sito Unesco – è un potente mezzo per celebrare l’umanità in tutte le sue diversità e costituisce una importante piattaforma di democrazia. A livello globale, la radio rimane il mezzo di comunicazione maggiormente utilizzato. Questa capacità unica di raggiungere il pubblico significa che la radio può plasmare l’esperienza della diversità della società, consentire a tutte le voci di potersi esprimere, essere rappresentate e ascoltate”.

Per celebrare questa giornata, l’Unesco propone una serie di iniziative, incentrate sul tema della “diversità”, con tre possibili declinazioni:

– Sostenere il pluralismo, attraverso il mix di emittenti pubbliche e private, commerciali e comunitarie

– Incoraggiare la rappresentanza, con team redazionali costituiti da differenti gruppi sociali

– Promuovere una varietà di contenuti editoriali e di programmi in grado di rappresentare le diverse tipologie di pubblico.

Il ruolo della radio ieri, oggi, domani

La radio è molto più che informazione e intrattenimento. Ancora oggi raggiunge più persone in più luoghi rispetto a qualsiasi altro mezzo: è un ponte di comunicazione per le comunità remote, le regioni in via di sviluppo e le popolazioni vulnerabili. Spesso è l’unico collegamento con il mondo esterno.

La radio anche è il mass media più diffuso al mondo, ancora oggi, in grado di raggiungere il pubblico più ampio nel minor tempo possibile: l’avvento di internet, tablet e smartphone ne ha solo esaltato queste caratteristiche, abbattendone i costi. Nonostante la già ampia diffusione, un miliardo di persone non hanno accesso al mezzo.

(Il Faro online)