Manutenzione della Flacca, in arrivo il finanziamento regionale per il cavalcavia dell’Ariana

Gaeta – La Regione Lazio ha stanziato 950mila euro per i lavori di manutenzione straordinaria per il cavalcavia dell’Ariana, situato nel comune di Gaeta, nel tratto della statale Flacca che collega Sperlonga- Formia.

“L’iter – ha spiegato in una nota l’assessore Felice D’Argenzio – è già partito da tempo, l’unica cosa che mancava a livello burocratico per dare il via libera era il parere del genio civile che è stato ritirato solo la scorsa settimana. Lo step successivo sarà quello di far bandire la gara d’appalto. Per quanto riguarda le tempistiche la Regione Lazio ha assicurato la massima celerità.”

E ancora: “Stiamo attenzionando anche il tratto in cui insiste il ponte di Sant’Agostino, nonostante non sia piena competenza del Comune di Gaeta, perché per buona parte insiste sul territorio del Comune di Itri, in accordo con il sindaco Cosmo Mitrano abbiamo deciso di interessati ugualmente noi in prima persona. Tra qualche giorno ci saranno ulteriori rilievi con l’Astral, in cui si prevedono sopralluoghi con l’utilizzo di droni per avere una visione complessiva della situazione, e quindi di redigere il progetto di finanziamento che poi invieremo in Regione.”

In foto: un tratto della Flacca

