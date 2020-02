Ostia, Masi: “Ricordiamo le foibe con una targa a Cornelia Jocklick”

Ostia – “Riprenderanno gli incontri periodici per confrontarci sui temi importanti del territorio. Abbiamo voluto dedicare questa prima riunione alle celebrazioni del Giorno del Ricordo per dare voce alle testimonianze degli esuli che vivono nel X Municipio e che ogni anno ci aiutano a ricordare questa triste pagina di storia, censurata per troppi anni”, si legge in una nota diffusa da Mariacristina Masi, consigliere di Fratelli d’Italia in X Municipio.

“Grazie al Presidente del Comitato 10 Febbraio Emanuele Merlino abbiamo dedicato una parte dell’evento alle poesie scritte da chi ha vissuto quegli anni di persecuzione e dolore – continua Masi -, e alla presenza degli esuli Niella Penso e Claudio Smareglia abbiamo consegnato una targa per i 100 anni di Cornelia Jocklick, nata a Pola e residente da tanti anni nel X Municipio. Il ricordo è fondamentale per informare le nuove generazioni di quello che è accaduto affinché sia chiaro a tutti il valore della democrazia”.

“Con la presenza dei vertici del partito, del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, del coordinatore romano Massimo Milani, dei presidenti dei gruppi in Regione e in Comune Fabrizio Ghera e Andrea De Priamo abbiamo voluto dare un forte segnale di presenza di Fratelli d’Italia a Ostia e nell’entroterra, che continuerà con un’azione capillare quartiere per quartiere. Dal decoro al rilancio turistico, dalla manutenzione stradale ai trasporti, dalla tutela dell’ambiente al rilancio delle attività produttive, sono molti i temi che sono stati trattati e che affronteremo a tutti i livelli per risollevare le sorti del Litorale della Capitale”, conclude.

(Il Faro online)