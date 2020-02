Ostia vandali scatenati nella notte: nel mirino le auto in sosta

Ostia – Vandali scatenati nelle notti sulla strada. Ad essere prese di mira sono le auto in sosta: i teppisti si accaniscono nei parcheggi contro gli specchietti retrovisori e i vetri dei finestrini.

La notte scorsa, tra lunedì 10 febbraio e martedì 11, è toccato a una serie di automobili in sosta lungo via delle Rande. Ignoti hanno preso a calci gli specchietti retrovisori di almeno quattro veicoli dal lato del marciapiedi. I proprietari questa mattina hanno dovuto fare la conta dei danni e qualcuno confida nella possibilità che gli autori del gesto possano essere stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza di una palazzina poco distante.

Poche notti fa, poi, è toccato per l’ennesima volta ad alcune vettura parcheggiate in via Francesco Grenet. In questo caso i teppisti hanno spaccato i finestrini senza rubare nulla o, tutt’al più, rovistando nelle auto a caccia di oggetti di valore che, ovviamente, non erano stati lasciati dai proprietari. Altri episodi sono stati denunciati in via delle Gondole e in via dei Velieri.