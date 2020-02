Sospetto di Coronavirus a Formia, giovane trasferito d’urgenza allo Spallanzani

Formia – Sospetto di Coronavirus a Formia: un 30enne di Formia è stato ricoverato ieri sera allo Spallanzani di Roma per essere sottoposto al test.

Secondo quanto emerso fin ad ora, il giovane è rientrato una ventina di giorni fa in Italia proveniente da Shangai, dove vive e lavora da tempo, e il ricovero è stato disposto quando ha accusato i primi sintomi di febbre e tosse.

Ancora non è stato accertato o meno il contagio – potrebbe essere una semplice influenza -, ma per motivi precauzionali, il 30enne è stato trasportato in ambulanza a Roma per eseguire tutti gli accertamenti del caso, come prevede il protocollo istituito per la diffusione del virus.

Ora tutti – compreso il Sindaco – aspettano il risultato del test, per comprendere, in caso, quali strategie mettere in atto.

(Il Faro on line)