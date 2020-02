A Civitavecchia una giornata informativa sul coronavirus per gli operatori portuali

Civitavecchia – Su indicazione della Asl Roma 4 e della Sanità Marittima, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha organizzato, ieri, una giornata di informazione sul coronavirus, nei confronti delle imprese e degli operatori portuali, rivolta ai datori di lavoro, ai medici competenti e ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione delle singole imprese (RSPP).

L’incontro, svoltosi presso la sede dell’ente, era volto ad informare i partecipanti sullo stato dell’epidemia da coronavirus e sugli approcci lavorativi nonché procedurali da osservare per fronteggiare il rischio residuo di contaminazione già ben controllato e regimentato a bordo nave.

Per l’occasione, il Direttore della Asl Roma 4, Giuseppe Quintavalle, ha messo a disposizione le sue articolazioni organizzative. Hanno partecipato, infatti, il Capo Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 4, Simona Ursino che, attraverso una dettagliata presentazione, ha condiviso le ultime conoscenze portate all’attenzione della comunità scientifica sulle modalità di trasmissione ma, soprattutto, di prevenzione del virus e la Direttrice del Servizio SPRESAL, Maria Presto che ha ribadito l’obbligo, per i datori di lavoro, di valutare il rischio derivante da possibili infezioni da coronavirus al fine di formare e informare i lavoratori dipendenti delle imprese portuali.

Il Responsabile dell’USMAF, Paolo Niutta ha esposto, invece, le procedure per il trattamento dei cosiddetti “casi sospetti”. Secondo il Ministero della Salute una persona è definita tale in presenza dei sintomi identificati e se, nei quattordici giorni precedenti, è transitata o ha avuto contatti con le zone di contaminazione. Ha, inoltre, precisato che sono in atto controlli su tutte le navi scalanti il porto di Civitavecchia. Si può sbarcare solo se provvisti di autorizzazione, da parte dell’USMAF, di libera pratica sanitaria.

Infine, sono stati condivisi alcuni interessanti dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) riguardanti la capacità di contagio di un paziente sintomatico, i cui parametri -compresi tra 1,4-2,5 persone -se raffrontati a quelli, per esempio, del morbillo (12-18) sono decisamente inferiori.

