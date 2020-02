A Fiumicino il corso di Guida Naturalistica di Programma Natura

Fiumicino – Partirà a Marzo 2020 il corso di Guida Naturalistica per la Riserva Naturale Statale Litorale Romano. Il corso teorico-pratico è organizzato dall’Associazione naturalistica Programma Natura, con il patrocinio di Lipu Ostia.

Un momento importante di formazione in cui, la più grande Riserva Statale in Italia, ottiene il piano di gestione, uno strumento fondamentale e indispensabile per la sua tutela. Durante il corso i partecipanti avranno modo di conoscere i siti più significativi della Riserva, non solo dal punto di vista naturalistico, ma anche storico, culturale e archeologico.

Acquisiranno conoscenze sul territorio dell’area protetta, sugli aspetti naturalistici di valenza ambientale attraverso lo studio di flora e vegetazione. Ampio spazio sarà dato alla zoologia, con docenti qualificati con approfondimenti riguardanti l’ecologia e l’etologia delle specie presenti.

Non verranno inoltre trascurate durante il corso, le tematiche che riguardano l’organizzazione e la gestione di una visita guidata e di laboratori didattico-scientifici per gruppi misti di vario ordine e grado, come le operazioni di manutenzione del patrimonio naturalistico e delle strutture in esso presenti. Il corso è strutturato in 4 week-end, per un totale di 36 ore;

Docenti qualificati formeranno i partecipanti attraverso lezioni frontali, attività sul campo, attività pratico-applicative e sedute di approfondimento tematico. Attraverso la partecipazione al corso vi sarà la possibilità per i partecipanti di richiedere riconoscimento crediti formativi. Il corso prevede un massimo di 30 partecipanti e un test finale.

Richiesta informazioni : info@programmanatura.it – 3462177867 WhatsApp

MODULI D’INSEGNAMENTO:

La gestione di un area protetta (Dr. Alessandro Polinori)

Didattica ambientale e divulgazione scientifica (Dr. Riccardo Di Giuseppe e Dott.ssa Maria Pia Cedrini)

Il porto di Caudio e Traiano (Dr. Paolo Calicchio)

L’erpetofauna del Litorale Romano (Dr. Mauro Grano)

Geologia della Riserva Naturale Statale Litorale Romano (Dr. Luca Demartini)

Il disegno naturalistico un secondo linguaggio per la divulgazione naturalistica (Dott.ssa Elisabetta Mitrovic)

Principi di Ornitologia e zone umide (Dr. Guido Baldi)

Flora e Vegetazione della Riserva Litorale Romano (Dr. Riccardo Di Giuseppe )