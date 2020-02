Previsioni Meteo Italia

Fino a mercoledì compreso poche novità sull’Italia, lambita dal potente flusso atlantico che tanti danni ha portato sul Centro-Nord Europa. Avremo dunque tempo secco, in prevalenza soleggiato o a tratti parzialmente nuvoloso, con al più qualche nevicata sulle Alpi di confine. Andranno anche attenuandosi i sostenuti venti da Ovest-Nordovest nel corso di mercoledì.

Tra giovedì e venerdì ci attendiamo invece il passaggio di una veloce perturbazione che riporterà qualche rovescio, anche a sfondo temporalesco, un nuovo rinforzo del vento e un calo delle temperature. Si tratterà tuttavia di un episodio fine a sé stesso, in quanto già dal weekend rimonterà nuovamente l’anticiclone, con prosecuzione di questo trend decisamente anomalo, che di invernale ha ben poco.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, tra sera e notte la perturbazione nord atlantica dovrebbe raggiungere il Nord portando a qualche pioggia o rovescio soprattutto sulle regioni di Nordest, Liguria orientale e nevicate su Alpi e Prealpi inizialmente oltre 1100-1500m ma con quota in calo sin sotto gli 800-1000m. Qualche fugace piovasco potrebbe interessare anche al Sardegna, mentre precipitazioni più incisive sono attese sull’alta Toscana in nottata. Non sono da escludersi locali brevi temporali fuori stagione in Valpadana.

Venerdì: Il fronte scivolerà con rapidità sul Centrosud portando qualche rovescio o temporale sparso, mentre al Nord e alta Toscana sarà praticamente tutto finito sin dal mattino. Ad ogni modo entro fine giornata anche sul resto del Paese le precipitazioni andranno attenuandosi con residui fenomeni all’estremo Sud. Il tutto verrà accompagnato da un calo delle temperature che tuttavia sarà più avvertibile in montagna e in generale sul versante adriatico. Su Nordovest e tirreniche infatti i venti di caduta alpini e appenninici potranno invece favorire temperature diurne ancora miti per il periodo. La ventilazione infatti tornerà a farsi sostenuta dapprima da Ovest-Sudovest poi da Nord con mari mossi o molto mossi.

Previsioni Meteo Lazio

Mercoledì qualche nube mista a locali foschie al mattino tra Toscana sud-orientale e Umbria, mentre sul Lazio ampio soleggiamento offuscato solo dal temporaneo transito di nubi alte; cieli sereni o poco nuvolosi ovunque dal pomeriggio. Giovedì maggiore nuvolosità al mattino su alta Toscana mentre sole prevalente splenderà altrove; nubi in progressivo aumento dal pomeriggio in arrivo dal mare; cieli ovunque nuvolosi dalla sera con primi fenomeni su alta Toscana. Un rapido fronte transiterà proprio tra la notte di giovedì e il mattino di venerdì, transitando dalla Toscana verso il basso Lazio, fenomeni nottetempo anche a carattere di rovescio po temporale specie su alta Toscana e appennino. Weekend probabilmente con cieli sereni e massime in aumento grazie al rinforzo dell’alta pressione; qualche nube bassa possibile su alta Toscana.